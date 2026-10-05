Banfield recibió a Rosario Central con un pasillo de campeón este lunes en el estadio Florencio Sola, en reconocimiento por la conquista de la Supercopa Internacional. El homenaje tuvo un marco especial: los hinchas canallas ocuparon la tribuna visitante, en su primer acompañamiento fuera de Rosario por una competencia local durante 2026.

Los futbolistas del Taladro formaron el tradicional pasillo para sus pares de Central, que venían de obtener el título tras vencer a Estudiantes de La Plata en la final disputada en Santiago del Estero. Así, el reconocimiento al campeón se sumó al regreso del público auriazul a una cancha visitante del país.

Durante los partidos anteriores de este año, Central no había podido llevar hinchas fuera de Rosario en el ámbito doméstico. La situación había sido distinta en la Copa Libertadores, en la que sus seguidores tuvieron la posibilidad de viajar a Paraguay, Venezuela y Brasil.

Los antecedentes más recientes con público canalla visitante en el fútbol argentino correspondían a 2025: el encuentro frente a Lanús del 19 de julio y el partido ante Atlético Tucumán del 9 de agosto.

La presencia en la cancha de Banfield volvió a ofrecer esa imagen, poco habitual desde hace más de una década en el fútbol local. Esta vez, los hinchas acompañaron al equipo con un título recién conseguido y participaron desde la tribuna del recibimiento al campeón.

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