Elortondo incorporará una nueva propuesta a su calendario de actividades con la primera edición de “Entre Panes”, un encuentro que combinará gastronomía, cultura y música en el Parque 19 de Marzo. La jornada está prevista para el domingo 22 de noviembre, con actividades desde alrededor de las 15 y un espectáculo de cierre a cargo de la banda cordobesa Monada.

La iniciativa es organizada por el Gobierno de Elortondo y surge a partir de una modificación en la distribución de los festejos que tradicionalmente se desarrollaban durante marzo.

Durante varios años, la localidad concentró dos jornadas consecutivas de actividades en el mes de su aniversario. La decisión adoptada para este nuevo esquema fue mantener la Fiesta del Parque vinculada a esa celebración y generar una segunda fecha durante noviembre.

Uno de los principales componentes de “Entre Panes” será la gastronomía. Diferentes instituciones de Elortondo tendrán espacios dentro del predio y podrán ofrecer sus propias propuestas al público.

El presidente comunal, Angelo Yocco, explicó que la intención es otorgarles un papel central a las entidades locales y, al mismo tiempo, comenzar a instalar una celebración que pueda mantenerse en los próximos años.

Además, dentro del parque funcionará un sector destinado a la salud. Allí estarán previstos controles de presión arterial, pesaje, vacunación y la posibilidad de inscribirse como potencial donante de sangre.

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La Casa de la Cultura mostrará sus talleres

La jornada también coincidirá con el cierre anual de las actividades de la Casa de la Cultura. Dentro del galpón ubicado en el Parque 19 de Marzo se instalarán stands para exhibir las producciones realizadas durante el año.

Según explicó la secretaria de Cultura, Anabel Riccardo, el encuentro permitirá reunir en un mismo espacio las distintas disciplinas y mostrar al público el trabajo desarrollado por quienes participan de los talleres.

Desde las 15 están previstas presentaciones de los talleres de baile y tela, además de academias y artistas de la localidad. La programación artística completa todavía se encuentra en proceso de definición.

Por otro lado, habrá un paseo destinado a artesanos, con una convocatoria abierta para quienes quieran participar de la primera edición.

Monada tendrá a su cargo el cierre

El espectáculo principal será protagonizado por Monada, banda cordobesa encabezada por los hermanos Ninci y vinculada principalmente al cuarteto.

El grupo viene realizando presentaciones en diferentes provincias y también amplió su presencia a partir de su participación en el streaming musical “Un Poco de Ruido”.

Con esta primera edición, Elortondo busca incorporar una segunda celebración anual diferenciada de los tradicionales festejos de marzo. La continuidad de “Entre Panes” en los próximos años dependerá de la evolución de la propuesta y de futuras decisiones de la organización.