El gobernador Maximiliano Pullaro recorrió este lunes la 90ª edición de ExpoVenado, en Venado Tuerto, donde destacó el potencial productivo de Santa Fe y volvió a plantear la necesidad de reducir las retenciones al campo.

Durante su visita a la exposición organizada por la Sociedad Rural y el Gobierno de Venado Tuerto, el mandatario puso en valor el trabajo de productores agropecuarios, industriales, pequeñas y medianas empresas y emprendedores de la provincia.

“Es un gusto estar aquí como gobernador de la invencible provincia de Santa Fe, la más productiva de la República Argentina”, afirmó Pullaro.

El gobernador sostuvo que el perfil productivo provincial se apoya principalmente sobre el campo y la industria, dos sectores especialmente relevantes para el sur santafesino.

“Santa Fe es el campo y Santa Fe es la industria. Este tipo de muestras exhiben nuestro potencial productivo y el esfuerzo de quienes todos los días se levantan temprano y terminan tarde para salir adelante”, señaló.

El reclamo por las retenciones

Pullaro consideró que el crecimiento de sectores como la minería y la energía puede abrir un nuevo escenario para la economía argentina y generar condiciones para disminuir los derechos de exportación que afectan al agro.

“Los dólares que van a generar la energía y la minería tienen que permitir que se puedan bajar las retenciones”, remarcó.

También sostuvo que parte de esos recursos deberían destinarse a mejorar rutas, infraestructura energética, conectividad, puertos y aeropuertos para fortalecer la competitividad del sistema productivo.

El mandatario señaló además que el Gobierno provincial acompaña al sector mediante inversiones en infraestructura y energía, junto con políticas destinadas a fortalecer las exportaciones y ampliar mercados.

“El mayor aporte que podemos hacer a una Argentina que tiene que salir adelante es generar trabajo, crecimiento económico y empleo”, expresó.

La producción como eje de ExpoVenado

Pullaro destacó que la exposición permite mostrar en un mismo espacio la actividad agropecuaria, industrial, comercial y emprendedora de la región.

También felicitó a la presidenta de la Sociedad Rural de Venado Tuerto, Noelia Castagnani, y a quienes participaron de la organización de la 90ª edición de la tradicional muestra.

De la recorrida participaron además el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; la diputada nacional Gisela Scaglia; el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella; la senadora provincial Leticia Di Gregorio y el diputado provincial Leonardo Calaianov, entre otras autoridades.