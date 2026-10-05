El Centro Económico Firmat lanzó una nueva propuesta de formación dirigida al sector comercial de la ciudad y la región. Se trata de “Tu local, tu mejor vendedor”, una capacitación que estará a cargo del Lic. Ezequiel Coello y tendrá como eje la manera en que la organización y presentación de un negocio pueden intervenir en la experiencia de compra de los clientes.

La actividad está orientada especialmente a comerciantes y emprendedores que busquen incorporar herramientas para revisar la distribución de sus locales, la exhibición de productos y las estrategias utilizadas para comunicarse con los consumidores.

Entre los contenidos anunciados se encuentra el método AIDA aplicado al punto de venta. Este modelo analiza distintas etapas vinculadas con la atención, el interés, el deseo y la acción del consumidor.

Además, durante la jornada se trabajará sobre el denominado layout comercial, es decir, la distribución estratégica de los distintos sectores dentro de un establecimiento. El programa también contempla los pilares del merchandising, el aprovechamiento de los lineales y diferentes criterios para organizar la exhibición de productos.

Otro de los puntos estará relacionado con los perfiles de compradores y las distintas estrategias que pueden aplicarse de acuerdo con sus comportamientos. A esto se sumarán herramientas vinculadas con promociones, publicidad y armado de vidrieras.

La propuesta se incorpora a las actividades de formación que desarrolla el Centro Económico Firmat para comerciantes y emprendedores. La institución incluye las capacitaciones entre los servicios que ofrece al sector productivo y comercial de la ciudad.

Coello, por su parte, cuenta con antecedentes en el dictado de capacitaciones vinculadas con ventas y gestión comercial en el sur santafesino.

Según la información difundida por la organización, la capacitación tendrá cupos limitados. El valor establecido es de $20.000 para socios del Centro Económico Firmat y de $30.000 para quienes no se encuentren asociados.

Las personas interesadas pueden solicitar información o realizar la inscripción mediante el WhatsApp del Centro Económico Firmat, al 3465 481412.

En la convocatoria difundida no se precisaron la fecha, el horario ni el lugar en el que se desarrollará la actividad, por lo que esos datos deberán ser confirmados directamente con la institución.