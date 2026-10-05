Los activos brasileños registraron fuertes subas este lunes 5 de octubre, después de que el senador Flávio Bolsonaro superara al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la primera vuelta electoral. El real avanzó 3% en la apertura de las operaciones en São Paulo, mientras que el ETF iShares MSCI Brazil, un fondo que sigue acciones brasileñas, trepó 15% antes de la apertura de Wall Street.

La reacción financiera siguió a una votación que dejó a Bolsonaro con el 47% de los sufragios y a Lula con el 45%. Ambos competirán por la presidencia en una segunda vuelta prevista para el 25 de octubre. La diferencia de dos puntos colocó al senador por delante del mandatario, aunque la definición del próximo gobierno sigue pendiente.

El resultado modificó las expectativas con las que los inversores habían llegado a la elección. Los pronósticos citados en la información disponible anticipaban una victoria de Lula o un empate técnico. La ventaja de Bolsonaro abrió expectativas de un cambio en la política económica, especialmente en materia de gasto público y cuentas fiscales.

El senador, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y elegido por él como heredero político, prometió avanzar con medidas de consolidación fiscal y recortes del gasto. Los inversores favorables a ese programa esperan que permita reducir las tasas de interés y mejorar las condiciones de crédito para familias y empresas. Se trata de expectativas sobre una eventual gestión, cuyo resultado dependerá primero del balotaje.

La primera vuelta también dejó un desempeño favorable de candidatos conservadores en las elecciones de gobernadores, diputados y senadores. Ese panorama alimentó las proyecciones del sector financiero sobre las posibilidades de impulsar una agenda económica en caso de un triunfo opositor.

El movimiento de este lunes tuvo como antecedente las subas del Ibovespa durante septiembre, cuando el índice acumuló un avance del 5% medido en dólares. La variación del ETF en Nueva York, en cambio, correspondía a las operaciones previas a la apertura y no al cierre de la jornada bursátil.

De cara a las próximas tres semanas, las evaluaciones atribuidas a JPMorgan y BBVA consideran que la ventaja electoral será difícil de remontar para el oficialismo. Esa lectura constituye un pronóstico y no una definición del resultado. Las perspectivas financieras incluyen posibles oscilaciones hasta la segunda vuelta, mientras que la reactivación de inversiones postergadas y una baja del costo del financiamiento aparecen como escenarios condicionados a una victoria de Bolsonaro.

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