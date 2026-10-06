La Cámara de Diputados de la Nación tiene previsto reanudar este martes 6 de octubre, a las 15:30, el debate en comisión sobre el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía, impulsado por el Poder Ejecutivo. La reunión será informativa y contará con exposiciones de especialistas y referentes propuestos por la oposición.

La iniciativa reúne cambios en materia penal, defensa y seguridad. Entre sus puntos centrales, plantea endurecer las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes. También contempla, como último recurso, el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques considerados hostiles.

El tratamiento estará a cargo del plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, conducidas por Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán. Entre los convocados figuran el exministro Daniel Filmus, la titular del CELS, Paula Litvachky, académicos de la UBA, especialistas en defensa e integrantes del Centro de Ex Combatientes de Malvinas (CECIM).

La discusión se retoma después de una jornada marcada por cruces entre dirigentes sociales y legisladores oficialistas. También se produce tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó una medida cautelar vinculada con la Ley de Tierras y reactivó la venta de tierras a empresarios extranjeros.

En lo referido a Malvinas, el proyecto propone derogar la Ley 26.659 y sustituirla por un régimen de sanciones más estricto para la explotación no autorizada de recursos renovables y no renovables. El texto contempla penas de hasta 20 años de prisión e inhabilitaciones para que las empresas infractoras operen en el país.

Además, prevé crear un registro público de infractores e incorporar el juicio en ausencia. Estas disposiciones forman parte de la propuesta que analizan las comisiones y todavía están sujetas al tratamiento legislativo.

Otro capítulo promueve un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente, con facultades para adoptar medidas financieras y operativas urgentes. La iniciativa también busca redefinir el papel de las Fuerzas Armadas en seguridad interior frente a amenazas externas no estatales.

El texto incluye, además, la prohibición de aportes extranjeros a campañas electorales y la tipificación de delitos vinculados con el espionaje y la desinformación masiva. A esas medidas se suma la incorporación por ley del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo (RePET), con el objetivo de inmovilizar activos. Esos ejes integrarán el análisis de la reunión informativa prevista para este martes.