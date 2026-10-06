Sobrevivir a un siniestro vial puede abrir un largo proceso de recuperación, con consecuencias que afectan tanto la salud como los ingresos de un hogar. Un informe del Observatorio Vial de CECAITRA pone el foco en esa dimensión y plantea que evaluar la seguridad vial únicamente por las muertes deja fuera una parte importante del daño.

Según las cifras que recoge el análisis, en Argentina más de 100.000 personas resultan heridas en hechos de tránsito cada año y aproximadamente el 14% sufre lesiones graves. El material no precisa el período de referencia de esos datos, por lo que no permite atribuirlos a un año determinado ni establecer una evolución reciente.

El informe describe situaciones en las que los sobrevivientes necesitan semanas de internación, varias cirugías y períodos prolongados de rehabilitación. En los casos más graves, las secuelas pueden incluir una discapacidad permanente o la imposibilidad de retomar el trabajo. La atención, por lo tanto, puede continuar mucho después de la respuesta inicial a la emergencia.

Para las familias, ese proceso supone reorganizar horarios, asumir gastos imprevistos y acompañar a la persona lesionada. Cuando quien sufrió el siniestro deja de percibir ingresos, a los costos de recuperación se suma una menor capacidad para sostener los gastos cotidianos. El impacto puede ampliarse si otro integrante del hogar debe dejar su empleo para hacerse cargo del cuidado.

El análisis también detalla los recursos sanitarios que pueden requerirse: ambulancias, atención de urgencia, internaciones, medicamentos, prótesis y rehabilitación. Esa cadena de prestaciones puede extenderse durante años en los cuadros de mayor gravedad. Por eso, el costo de un choque con heridos no se limita al traslado y a la primera intervención médica.

En el sector asegurador, el documento señala el peso de los reclamos por lesiones, las indemnizaciones y los procesos legales prolongados. Como referencia, menciona cientos de miles de casos de responsabilidad civil registrados anualmente por la Superintendencia de Seguros de la Nación, aunque el material disponible no detalla el período ni cuántos corresponden específicamente a personas heridas en el tránsito.

A partir de estas consecuencias, el Observatorio propone ampliar la mirada sobre la prevención. Evitar un siniestro también puede impedir una discapacidad, una interrupción laboral o una crisis económica familiar. Su planteo apunta a incorporar esas secuelas al debate público y a la evaluación de los daños: junto con las víctimas fatales, considerar qué ocurre con quienes sobreviven y necesitan atención y apoyo durante su recuperación.

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