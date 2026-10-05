La diputada nacional Mercedes Llano, de La Libertad Avanza, presentó este lunes 5 de octubre un proyecto de resolución para suspender durante un mes la dieta de los legisladores que profieran insultos o expresiones injuriosas, soeces o denigrantes en el ámbito de la Cámara de Diputados. La propuesta contempla elevar la sanción hasta dos meses cuando haya reincidencia, amenazas, intimidación o agresión física.

El texto distingue esas conductas de las opiniones, las críticas y los juicios de valor, que quedarían fuera de las sanciones por estar protegidos por la libertad de expresión parlamentaria. Se trata de una iniciativa presentada por la legisladora, no de una penalidad ya vigente.

En los fundamentos, Llano plantea que la crítica política es una parte esencial del debate democrático, pero sostiene que el agravio personal no debe integrar la tarea parlamentaria. Según su argumento, el proyecto busca cubrir un vacío en el régimen actual para que ese tipo de comportamientos tenga consecuencias económicas.

“No se sanciona la crítica: se sanciona el insulto y el agravio personal”, afirmó la diputada en un comunicado. Allí también sostuvo que la sociedad está cansada de las agresiones y descalificaciones entre dirigentes, y vinculó la recuperación de la confianza en los poderes legislativos con la ejemplaridad, el respeto y la tolerancia.

La presentación tuvo como antecedente cercano los incidentes del 30 de septiembre, durante un plenario de comisiones convocado para debatir el proyecto de Defensa de la Soberanía. La reunión estuvo atravesada por insultos, forcejeos y empujones, y terminó de manera abrupta.

El conflicto comenzó durante la exposición de Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, cuando fue interrumpida por el diputado santacruceño Jairo Guzmán, de La Libertad Avanza. Juan Grabois, de Unión por la Patria y dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, se levantó y fue hacia Guzmán. Ambos protagonizaron un forcejeo con manotazos.

Después, Grabois insultó a integrantes del oficialismo y mantuvo otro cruce con el diputado tucumano Gerardo Huesen, también de La Libertad Avanza. Cecilia Moreau intentó calmar la situación. Agustín Rossi, Eduardo Valdés y el libertario Álvaro Martínez también intervinieron para contener el enfrentamiento.

Hacia el cierre del plenario, Grabois tuvo un nuevo altercado con la diputada libertaria Juliana Santillán, quien le había recriminado que estaba leyendo su exposición. El legislador la llamó “tontita” y rechazó disculparse ante la intervención del presidente del plenario, Carlos Zapata. Cuando este apagó su micrófono, Grabois también lo insultó. Ese episodio completó una reunión marcada por las agresiones verbales y los enfrentamientos entre diputados.

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