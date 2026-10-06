La inflación medida por el Centro de Almaceneros de Córdoba llegó al 2,1% en septiembre, frente al 1,8% de agosto. El aumento coincidió con dificultades para sostener las compras de comida: el 57,6% de los hogares relevados manifestó algún grado de restricción para acceder a los alimentos necesarios, según el informe de la entidad.

El registro mensual subió 0,3 puntos porcentuales e interrumpió la desaceleración observada en los meses anteriores. Con ese resultado, el relevamiento ubicó la inflación acumulada durante 2026 en el 24% y la variación interanual en el 32,8%. Se trata de una medición del Centro de Almaceneros, no del índice oficial del INDEC.

Según los valores informados para septiembre, una familia tipo necesitó $2.076.505 para cubrir la Canasta Básica Total, utilizada como referencia para establecer la línea de pobreza. Para alcanzar la Canasta Básica Alimentaria, que contempla exclusivamente las necesidades alimentarias, ese mismo hogar requirió $1.130.236.

En las respuestas sobre acceso a la comida, apenas el 42,4% de los hogares consultados declaró que pudo obtener plenamente los alimentos necesarios. El 57,6% restante señaló dificultades o restricciones. Ese indicador describe problemas de acceso declarados por las familias y no equivale, por sí solo, a una medición de cuántas tienen ingresos inferiores al valor de la canasta alimentaria.

La situación también alcanzó a los menores de edad. Entre los hogares con niños, niñas o adolescentes, el 28,6% indicó que durante septiembre alguno de ellos tuvo que reducir la cantidad de comida por falta de dinero. El porcentaje corresponde a ese grupo de hogares encuestados.

El recurso al crédito fue otra de las características del mes. El 88,8% de los hogares relevados utilizó alguna modalidad de financiamiento para comprar alimentos. El fiado fue la herramienta más frecuente, con un 38,4%, seguido por las tarjetas de crédito, con un 36,5%, y los préstamos, con un 13,9%.

Además, el 28,5% de las familias consultadas manifestó que debió pedir dinero para afrontar gastos básicos durante septiembre. Este dato abarca necesidades básicas y se presenta por separado del financiamiento destinado específicamente a la compra de alimentos.

Las dificultades tuvieron un correlato en las ventas. El relevamiento de los almaceneros registró una caída interanual del 8,3% en el volumen de alimentos y bebidas comercializados por los negocios minoristas. Por su parte, la Cámara de Comercio de Córdoba informó una baja del 23% en las unidades vendidas por los comercios minoristas de la ciudad. Los porcentajes corresponden a relevamientos y universos comerciales distintos, por lo que deben leerse por separado.