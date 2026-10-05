La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, convocó al gobernador Axel Kicillof al Congreso de Mujeres del PJ bonaerense, previsto para este martes 6 de octubre en la Quinta de San Vicente. La actividad tendrá lugar mientras la jefa comunal impulsa su intención de competir por la gobernación de la provincia de Buenos Aires en 2027.

Según la programación del encuentro, Kicillof estará a cargo de la apertura. La convocatoria lleva el lema “Unidas Triunfaremos” y propone debatir sobre la situación política, económica y social. La asistencia prevista es de al menos mil participantes de distintos puntos del territorio bonaerense, una estimación que deberá confirmarse durante la jornada.

Fernández organiza la actividad como secretaria de Mujeres del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, cargo que ocupa además de conducir el municipio de Moreno. Para promoverla, difundió un video que destaca el trabajo territorial de las militantes y plantea la necesidad de incorporar sus experiencias a la discusión política.

“Nuestra voz y nuestra experiencia son fundamentales para construir la gesta que necesitamos para volver a tener un gobierno nacional y popular”, señala ese material de convocatoria. El mensaje vincula el encuentro de mujeres con el objetivo del peronismo de regresar al gobierno nacional.

La jornada se suma a una serie de actividades con las que Fernández amplió su presencia fuera de Moreno. En los últimos meses recorrió La Matanza, Lomas de Zamora, Pergamino, Esteban Echeverría, Cañuelas, Tres de Febrero, La Plata y Merlo, donde mantuvo encuentros con dirigentes de diferentes sectores del peronismo.

También participó del Congreso Educativo Nacional “Imaginar y Transformar”, realizado en Mar del Plata. Allí compartió espacio con Máximo Kirchner, Mayra Mendoza y Fernanda Raverta. Esas actividades acompañan su voluntad expresada de disputar la candidatura provincial, aunque todavía no está definido el mecanismo de selección para las elecciones del año próximo.

Fernández integra la Liga de Intendentes Peronistas junto con Federico Achával, de Pilar, y Federico Otermín, de Lomas de Zamora. Además de mantener diálogo con Kicillof, se mostró cercana a Cristina Kirchner y sostuvo contactos con el Frente Renovador. En septiembre participó de una cena de Sergio Massa con integrantes de esa liga.

La posibilidad de competir en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias permanece abierta: su vigencia para 2027 todavía no está confirmada. Tampoco está resuelto si los comicios provinciales se realizarán separados de los nacionales. Con esas definiciones pendientes, el congreso ofrecerá a Fernández una nueva actividad de alcance bonaerense, sin que la convocatoria implique un respaldo del gobernador a su eventual candidatura.

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