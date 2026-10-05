Flávio Bolsonaro ganó en Brasil y enfrentará a Lula

Brasil tendrá segunda vuelta presidencial entre Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva. El senador del Partido Liberal (PL) terminó primero en las elecciones celebradas este domingo y consiguió una diferencia cercana a los dos puntos porcentuales sobre el actual mandatario.

Con el 99,99% de las urnas contabilizadas, el Tribunal Superior Electoral (TSE) informó que Bolsonaro reunió 56.104.268 votos, equivalentes al 47,03% de los sufragios válidos. Lula alcanzó 53.876.617 votos y el 45,16%. La diferencia fue de 2.227.651 votos.

Como ninguno de los candidatos consiguió más del 50% de los votos válidos, la Presidencia se resolverá en segunda vuelta el domingo 25 de octubre, fecha establecida previamente en el calendario electoral brasileño.

El resultado modificó el escenario que habían mostrado varias encuestas antes de la elección. En los últimos sondeos, Lula aparecía por delante o en una situación de fuerte paridad con Bolsonaro. Un relevamiento de Datafolha publicado antes de la votación ubicaba al presidente con 45% de los votos válidos y al senador con 40%.

Por otro lado, la diferencia final fue reducida. Flávio Bolsonaro terminó aproximadamente 1,9 punto porcentual por encima del mandatario brasileño y ambos concentraron más del 92% de los votos válidos.

Tras conocerse el resultado, Bolsonaro afirmó que interpretaba la votación como una demanda de cambio. Lula, en tanto, reconoció que esperaba un desempeño diferente en la primera vuelta y anticipó que buscará revertir el resultado durante las tres semanas restantes de campaña.

Flávio Bolsonaro, de 45 años, es senador por Río de Janeiro, abogado y exdiputado estadual. Esta es su primera candidatura presidencial. Su compañero de fórmula es el diputado federal Alfredo Gaspar.

Lula, de 80 años, gobernó Brasil entre 2003 y 2010 y regresó al Palacio del Planalto en enero de 2023. Busca ahora acceder a un cuarto mandato no consecutivo acompañado nuevamente por Geraldo Alckmin.

La elección también volvió a exponer la polarización política brasileña. En 2022, Lula había derrotado a Jair Bolsonaro en una segunda vuelta definida por una diferencia estrecha. Cuatro años después, la disputa presidencial vuelve a enfrentar al actual mandatario con un integrante de la familia Bolsonaro.

Además, los candidatos que quedaron fuera de la segunda vuelta comenzarán a tener un papel relevante en la campaña. Augusto Cury obtuvo 2,89% y Renan Santos 2,24%, y ambos anticiparon que no respaldarán a ninguno de los dos finalistas. Ronaldo Caiado, que consiguió alrededor del 2,18%, indicó que discutirá la posición con su espacio político.

Las próximas tres semanas estarán marcadas por la búsqueda de esos electores, la negociación de apoyos partidarios y la disputa por quienes no participaron de la primera vuelta. El 25 de octubre, los brasileños definirán quién gobernará el país durante los próximos cuatro años.