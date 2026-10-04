El programa municipal Orejas Verdes ofrecerá castraciones y vacunación antirrábica gratuitas en el barrio San Vicente de Venado Tuerto. Las jornadas se realizarán el martes 6, miércoles 7 y jueves 8 de octubre, de 8 a 13.30, en el Centro de Salud ubicado en Goumond y Dorrego.

En ese lugar se instalará el Móvil Quirúrgico Municipal, donde trabajará el equipo de salud animal de la Secretaría de Desarrollo Humano del Gobierno de Venado Tuerto. La atención forma parte de las actividades territoriales del programa.

La vacunación antirrábica estará destinada a perros y gatos mayores de tres meses. Para acceder a esa prestación no será necesario gestionar un turno: la atención se organizará directamente por orden de llegada durante el horario anunciado.

Las castraciones, en cambio, requieren turnos previos, que se otorgan desde las 8 en el propio Móvil Quirúrgico. Quienes concurran para solicitar una cirugía deberán tener en cuenta esa modalidad, diferente de la prevista para la vacunación.

De acuerdo con las indicaciones difundidas por el municipio, los animales que vayan a ser castrados no deben ingerir alimentos durante las 12 horas anteriores a la intervención.

Para el traslado y la permanencia en el lugar, el equipo municipal recomienda llevar a los perros con collar y correa. En el caso de los gatos, la indicación es transportarlos dentro de jaulas, bolsos o mochilas.

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