Ferias, música y actividades solidarias en la agenda de Venado Tuerto
Venado Tuerto tendrá un fin de semana con actividades culturales, recreativas y solidarias en museos, teatros, clubes y plazas. La agenda incluye ferias de artesanos, espectáculos de música y humor, encuentros deportivos y propuestas para compartir en familia.
Entre las actividades al aire libre figuran Festejamos la Primavera, de 14 a 18 en la Plaza de la Soberanía Nacional, y Barriarte: Gran Feria de Artesanos, en Plaza Italia. Esta última tiene dos franjas anunciadas: de 17.30 a 19.30 y de 16.30 a 19.30. El material disponible no identifica los días correspondientes a cada actividad, por lo que los horarios no permiten reconstruir un cronograma diario.
Las propuestas solidarias incluyen una feria de ropa a beneficio de la Capilla María Rosa Mística, de 9.30 a 13 en Libertad y Amincton. También se anuncia la Expo Cáritas Circular, de 15 a 18 en la Iglesia Catedral, en 25 de Mayo y Belgrano, y un Bingo Show a beneficio de CFM, a las 15 en el Club Ciclista Mario Mathieu. La Feria Americana de Saenz Peña 1674 abrirá de 10 a 13 y de 15 a 18.
En los espacios de exposición, la Casa Museo Cayetano A. Silva, ubicada en Maipú 966, recibirá la propuesta Construir el Archivo General de la Diáspora Irlandesa, de 9 a 12.30. La Retrospectiva Claudio Priotti, en MIA, Casey 340, tiene anunciadas visitas de 10 a 12.30 y de 17 a 19.30.
La programación de espectáculos incluye La Bisagra – Cena Show Patio, a las 21 en 1927 Multiespacio, con reservas al 3462 663492. Marcelo Josset es Risarap se presentará de 21 a 22.30 en el Teatro Ideal, Pellegrini 970. Ruge 26 está previsto de 18 a medianoche en el estadio del Club Olimpia.
Para las propuestas Estilos 2026 en el Teatro Ideal, la agenda consigna horarios diferentes: Instituto de Artes Estilos 2026 figura de 17 a 18.30 y de 20 a 21; Danza Española y Jazz, de 17 a 19 y de 20 a 22. La información no aclara si corresponden a funciones distintas.
La oferta se completa con la Maratón de Ritmos, de 9 a 20.30 en la Sociedad Rural, Chile 1490; un Encuentro de Vóley Recreativo, de 14 a 18 en el playón del Parque Municipal; e Izamos nuestra bandera, a las 10 en el salón vecinal de Amincton 585. La Ludineta: primer turno se desarrollará de 20.30 a 2 en la Casa del Bicentenario, en 2 de Abril y Cabral.
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