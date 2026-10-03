Una mujer de 64 años fue trasladada al hospital por inhalación de humo tras un incendio registrado durante la madrugada del sábado 3 de octubre en una vivienda de Runciman al 700, en Venado Tuerto. El fuego fue controlado por los Bomberos Voluntarios, que trabajaron junto con otros servicios de emergencia.

La ocupante ya se encontraba fuera de la casa cuando llegó la dotación. Personal del SIES la asistió en el lugar y, después de evaluarla, dispuso su traslado al hospital. La información disponible no detalla su evolución posterior ni precisa el alcance de los daños materiales.

Al arribar, los bomberos encontraron una importante cantidad de humo dentro del inmueble. En el lugar había personal policial, con el que coordinaron las tareas para acceder a la vivienda y localizar el sector afectado por las llamas.

Para ingresar fue necesario cortar el candado del portón principal. Una vez dentro, los equipos de emergencia revisaron el inmueble y constataron que el foco de incendio estaba localizado en una de las habitaciones de la parte trasera.

Los bomberos desplegaron una línea de agua de una pulgada y extinguieron las llamas. Luego continuaron con tareas de enfriamiento y remoción de los restos afectados por el fuego. También ventilaron los ambientes para despejar el humo acumulado en el interior.

En el operativo intervino además personal de Tránsito Municipal. Aunque se identificó la habitación donde se encontraba el fuego, el material disponible no informa qué lo provocó.

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