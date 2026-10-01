Villa Cañás tendrá un nuevo encuentro de coros

Villa Cañás sumará una nueva propuesta a su agenda cultural con un encuentro de coros que reunirá a diferentes agrupaciones de la ciudad. La actividad está prevista para el jueves 22 de octubre, a partir de las 20, en la Parroquia San José.

La jornada es organizada por el Coro Municipal “Vox Populi” junto con la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Cañás y estará abierta a toda la comunidad, con entrada libre y gratuita.

De acuerdo con la información difundida por la organización, participará el coro del Profesorado de Música “El 38”, que llegará al encuentro como una de las agrupaciones invitadas.

También formará parte de la programación el coro del Centro de Jubilados “Vivir con Alegría”, mientras que el Coro Municipal “Vox Populi” será el anfitrión de la actividad.

De esta manera, tres formaciones compartirán sus respectivos repertorios en un mismo espacio, en una propuesta orientada a generar un nuevo punto de encuentro entre las agrupaciones y el público.

Vox Populi y su presencia en la agenda cultural

El Coro Municipal “Vox Populi” mantiene una participación frecuente dentro de las actividades culturales desarrolladas en Villa Cañás. Durante septiembre, por ejemplo, formó parte de la programación artística de la tercera Fiesta de la Empanada de Hojaldre.

En aquella oportunidad también estuvo presente el coro “En Si Mayor” del Centro de Jubilados “Vivir con Alegría”, dentro de una programación que reunió diferentes expresiones artísticas locales.

Los encuentros corales tampoco son una propuesta nueva para la ciudad. En años anteriores se realizaron jornadas que convocaron a agrupaciones locales y de otras localidades de la región, con Vox Populi como uno de los organizadores.

En este marco, la presentación del próximo 22 de octubre dará continuidad a ese tipo de actividades, esta vez utilizando como escenario la Parroquia San José.

La convocatoria está prevista para las 20 y no será necesario adquirir entradas, ya que el acceso fue anunciado como libre y gratuito.