El Vivero Municipal de Villa Cañás incorporó 230 ejemplares de árboles y plantas provenientes del Vivero Departamental, una iniciativa impulsada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio que abastece a municipios, comunas e instituciones del departamento General López.

Según informó la Municipalidad, la nueva entrega permitirá ampliar la disponibilidad de especies para continuar desarrollando proyectos de forestación en diferentes sectores de la ciudad.

Entre las variedades recibidas se encuentran sen, timbó, guarán, acacia roja, achilejas, salvias, lirios, fresnos, espinillos, acacia blanca, algarrobos, tipas, sóforas, higueras y aguaribais.

El listado se completa con robles, ceibos, árboles de Judea, caldenes, tusca, pino real, catalpa, tala y brachichito, entre otras especies detalladas por el gobierno local.

De acuerdo con la información municipal, parte de los ejemplares permitirá ampliar la producción del vivero de Villa Cañás, mientras que las plantas y árboles serán incorporados progresivamente a diferentes proyectos. Entre los destinos previstos aparecen plazas, espacios públicos y otros sectores comunitarios.

La entrega se enmarca en el funcionamiento del Vivero Departamental, creado para producir árboles y plantas destinados a iniciativas de forestación en General López. El proyecto funciona desde octubre de 2023 y distribuye ejemplares sin costo entre instituciones públicas de la región.

En abril de 2026 se había informado que el espacio alcanzó una producción acumulada de 17.960 ejemplares, entre especies autóctonas y exóticas, y mantenía cerca de 8.000 disponibles para nuevas entregas.

Además, entre las especies producidas a nivel departamental aparecen varias de las incorporadas ahora por Villa Cañás, como aguaribay, algarrobo, ceibo, roble, timbó y fresno.

Desde la Municipalidad señalaron que la incorporación forma parte de las acciones destinadas al mantenimiento y crecimiento del arbolado urbano. El próximo paso será definir progresivamente los sectores y proyectos en los que se utilizarán los ejemplares recibidos.

De esta manera, el Vivero Municipal amplía su disponibilidad de especies para futuras intervenciones, mientras continúa el esquema de distribución regional de plantas producido por el Vivero Departamental.