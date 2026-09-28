Aspirantes a Bomberos Voluntarios de la Regional 10 participaron durante el fin de semana de una nueva instancia de capacitación y evaluación correspondiente a la materia Atención Prehospitalaria. Entre los representantes de Villa Cañás estuvieron Dianela Lacoste y Nélida Marecos.

La actividad comenzó el sábado con una capacitación previa desarrollada de manera virtual a través de Zoom. El encuentro se extendió de 14 a 16 y estuvo destinado a repasar y reforzar conocimientos vinculados con la atención inicial de víctimas.

La segunda etapa se concretó el domingo en la localidad de María Teresa. La jornada comenzó a las 7 de la mañana y se extendió hasta el mediodía, con la realización del examen teórico-práctico correspondiente a la formación.

Según informó el Departamento de Prensa y Difusión de Bomberos Voluntarios de Villa Cañás, las aspirantes Dianela Lacoste y Nélida Marecos participaron de la evaluación acompañadas por el Oficial Inspector Iván Elisey, instructor a cargo.

La instancia forma parte del proceso de preparación que deben atravesar quienes aspiran a incorporarse como bomberos voluntarios. En este caso, la materia evaluada estuvo centrada en Atención Prehospitalaria, un área vinculada con la asistencia inicial de personas ante diferentes situaciones de emergencia.

Desde la institución villacañaseña destacaron el proceso de estudio y práctica que requiere cada evaluación dentro de la formación bomberil. Además, señalaron la importancia de mantener una capacitación permanente para responder ante situaciones que requieren asistencia a la comunidad.

El comunicado difundido por Bomberos Voluntarios de Villa Cañás no precisó los resultados individuales obtenidos por las aspirantes en el examen, por lo que no corresponde dar por confirmada su aprobación.

La actividad realizada en María Teresa constituyó una nueva etapa dentro del proceso de formación de aspirantes de la Regional 10 y permitió evaluar tanto los conocimientos teóricos como su aplicación práctica.