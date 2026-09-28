La Municipalidad de Villa Cañás realizó trabajos de infraestructura en el Hogar de Ancianos “Santa Rosa de Lima” con el objetivo de mejorar el sistema de desagüe y facilitar el escurrimiento del agua de lluvia fuera del predio.

La intervención estuvo a cargo de la Secretaría de Obras Públicas e incluyó la construcción de cámaras y albañales, además de la colocación de cañerías por piso destinadas a canalizar el agua hacia el exterior.

Según informó el Municipio, la obra responde a la necesidad de evitar que el agua se acumule en el patio del establecimiento y disminuir los riesgos de anegamientos y posibles socavaciones en los pisos.

En este marco, desde la administración municipal señalaron que la intervención apunta también a preservar las instalaciones del Hogar y mejorar las condiciones del edificio en el que diariamente permanecen y desarrollan sus actividades los adultos mayores.

El intendente de Villa Cañás, Norberto Gizzi, se refirió a los trabajos y sostuvo que el Municipio continúa acompañando las necesidades planteadas por las instituciones locales.

“Seguimos trabajando junto a nuestras instituciones, dando respuestas concretas a las necesidades que se presentan”, expresó el mandatario local.

Además, Gizzi indicó que, en este caso, se trató de una intervención destinada a resolver un inconveniente relacionado con el escurrimiento del agua y, paralelamente, proteger la infraestructura del establecimiento.

El Hogar Santa Rosa de Lima mantiene desde hace años vínculos institucionales con el Estado municipal y otras organizaciones de Villa Cañás. Existen antecedentes públicos de diferentes intervenciones y aportes destinados al establecimiento.

En 2024, por ejemplo, el Municipio entregó al Hogar un aporte económico proveniente de la compactación de vehículos realizada en el marco del Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final. También existen antecedentes de trabajos de mantenimiento y refacción realizados en años anteriores.

La actual intervención se concentra específicamente en el sistema de desagüe pluvial. De acuerdo con la información oficial difundida, las nuevas cámaras, albañales y cañerías permitirán conducir el agua fuera del predio y disminuir su acumulación en sectores internos.

Hasta el momento no se informó públicamente el monto destinado a estos trabajos ni el plazo total que demandó su ejecución.