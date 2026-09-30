Los operativos territoriales de organismos nacionales continuarán durante octubre en Venado Tuerto y otras localidades del departamento General López, según anunció la concejala de La Libertad Avanza Marisel Fabiani. La programación contempla visitas a los barrios Santa Fe y San Cayetano y a las localidades de Maggiolo y Chañar Ladeado, aunque todavía no se detallaron los días, horarios y lugares de atención.

En declaraciones a Pueblo Regional, Fabiani señaló que la agenda del mes ya está coordinada con las distintas dependencias nacionales. Indicó que la información específica de cada jornada se publicará progresivamente en las redes sociales oficiales de su espacio político, a las que invitó a los vecinos a mantenerse atentos.

La propuesta busca acercar la atención de los organismos a personas que encuentran dificultades para trasladarse hasta una oficina o realizar gestiones por internet. Según explicó la edila, las unidades móviles cuentan con la misma capacidad operativa que las sedes y permiten resolver trámites sin afrontar los costos de viaje.

“El objetivo final es mostrar que los organismos nacionales están para la gente”, expresó Fabiani. En ese sentido, describió su participación como un nexo entre los vecinos y las dependencias estatales, especialmente ante las necesidades de los sectores más vulnerables.

De acuerdo con el balance que presentó la concejala, el último operativo tuvo lugar en el sector conocido como Villa Moisés y la demanda estuvo concentrada en las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Entre las consultas más frecuentes mencionó el inicio de jubilaciones, la gestión de pensiones, la presentación de libretas y el asesoramiento general.

Fabiani también sostuvo que los trámites jubilatorios pueden gestionarse desde Venado Tuerto y que ese cambio agilizó la atención. Según su explicación, anteriormente muchas gestiones se enviaban a Rosario, mientras que ahora se resuelven desde la ciudad.

En relación con el Programa de Atención Médica Integral (PAMI), la concejala señaló que las dificultades digitales aparecen de manera recurrente entre los adultos mayores. Como ejemplo, relató situaciones de jubilados que consultaron porque debían pagar medicamentos y que, según indicó, tenían pendiente la renovación de la receta digital.

Para Fabiani, esos casos muestran la necesidad de acompañar a los afiliados en gestiones informáticas que pueden complicar el acceso a sus prestaciones. La continuidad de las jornadas apunta, según planteó, a facilitar ese contacto directo con los organismos tanto en los barrios de Venado Tuerto como en las localidades del departamento.

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