La Municipalidad de Villa Cañás pondrá en marcha una nueva etapa del Programa Huerta en Casa con la distribución de semillas destinadas a la temporada primavera-verano 2026/2027. La entrega comenzará este jueves 1 de octubre y estará destinada a vecinos interesados en desarrollar una huerta en sus hogares.

Los kits podrán retirarse en el edificio de la Municipalidad, en el horario de 8 a 13. De acuerdo con la información difundida oficialmente, la iniciativa apunta a facilitar el acceso a semillas para quienes quieran producir parte de sus propios alimentos durante los próximos meses.

El Programa Huerta en Casa forma parte de las acciones que el municipio viene desarrollando para acompañar la producción domiciliaria de alimentos. Según indicaron desde la Municipalidad, la propuesta busca promover el autoabastecimiento de productos frescos y fomentar prácticas sustentables en los hogares de Villa Cañás.

La convocatoria está abierta a vecinos de la ciudad interesados en armar su propia quinta. Para esta nueva etapa, el comunicado municipal no detalló cuáles serán las variedades incluidas en el kit ni informó la cantidad total de unidades disponibles.

Un programa con entregas durante distintas temporadas

La distribución de semillas cuenta con antecedentes recientes en Villa Cañás. Durante 2026 ya se desarrolló una campaña correspondiente al período otoño-invierno, mientras que en 2025 también se realizó una entrega específica para la temporada primavera-verano.

De esta manera, el municipio mantiene la modalidad de distribuir semillas de acuerdo con los diferentes ciclos productivos de las huertas familiares.

Además del acceso a alimentos producidos en el hogar, este tipo de huertas permite aprovechar patios y otros espacios disponibles para realizar cultivos a pequeña escala. En este marco, la propuesta municipal está orientada tanto a personas que ya cuentan con experiencia como a vecinos que quieran comenzar una huerta.

Para retirar las semillas, los interesados deberán acercarse desde el jueves 1 de octubre al edificio municipal entre las 8 y las 13. Hasta el momento no se informaron requisitos adicionales para acceder al kit.

La nueva entrega se desarrollará durante el comienzo de la temporada primavera-verano. La continuidad de la distribución y la disponibilidad de los kits dependerán de las condiciones que comunique la Municipalidad durante las próximas jornadas.