Ecuador igualó sin goles ante Japón y posteriormente cayó 5-4 en la definición por penales, este jueves en el Estadio Internacional de Yokohama, por la Copa Kirin. El encuentro significó la segunda presentación de Marcelo Gallardo al frente del seleccionado ecuatoriano.

Luego del 3-0 sufrido frente a Corea del Sur en su estreno, el entrenador argentino afrontó una nueva prueba en la gira asiática. Esta vez, Ecuador consiguió sostener el cero durante los 90 minutos ante un seleccionado japonés que tuvo mayor iniciativa en distintos pasajes del encuentro.

Japón generó algunas de las situaciones más claras y obligó a intervenir al arquero Hernán Galíndez. Ecuador, por su parte, intentó equilibrar el desarrollo y Gallardo realizó modificaciones durante el segundo tiempo buscando mayor profundidad ofensiva.

El marcador, sin embargo, no se modificó y la clasificación a la final debió resolverse mediante una tanda de penales.

Desde los doce pasos, Japón tuvo efectividad perfecta. Ayase Ueda, Daichi Kamada, Hiroki Ito, Yuki Soma y Daizen Maeda convirtieron sus ejecuciones.

Para Ecuador anotaron Jordy Caicedo, Alan Minda, Jeremy Sarmiento y Anthony Valencia. El único remate que no terminó en gol fue el de Denil Castillo: el arquero Zion Suzuki contuvo su disparo y determinó el 5-4 definitivo.

De esta manera, Gallardo completó su segunda presentación como entrenador de Ecuador sin conseguir todavía una victoria. Más allá del resultado, el equipo logró evitar los problemas defensivos que había exhibido en algunos pasajes de la derrota frente a Corea del Sur. Medios ecuatorianos también señalaron una mayor coordinación en la presión y un funcionamiento más compacto.

El ciclo del exentrenador de River se encuentra todavía en sus primeros partidos y esta gira por Asia funciona como una etapa de evaluación del plantel y del funcionamiento colectivo.

Por otro lado, la gira todavía tendrá un último compromiso. Ecuador enfrentará a Panamá el lunes 5 de octubre por el tercer puesto de la Copa Kirin, en Tokio. El seleccionado centroamericano quedó fuera de la final luego de empatar 1-1 con Nueva Zelanda y perder 5-3 en los penales.

Japón y Nueva Zelanda, en tanto, disputarán la final del cuadrangular.

Para Gallardo será una nueva oportunidad para avanzar en la construcción del equipo y buscar su primera victoria desde que asumió la conducción de la selección ecuatoriana.