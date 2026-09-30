El futuro de Marcos Rojo abrió un nuevo frente en Racing. El defensor mantuvo este martes una reunión con el presidente Diego Milito para plantear su intención de regresar a Estudiantes de La Plata, aunque por el momento la posición de la dirigencia de Avellaneda es mantenerlo en el plantel hasta el final de su contrato.

Rojo tiene vínculo con Racing hasta el 31 de diciembre de 2026 y Estudiantes busca incorporarlo para afrontar las semifinales de la Copa Libertadores. El interés del club platense se intensificó después de la eliminación de la Academia ante Boca en los cuartos de final de la Copa Argentina.

Según informó TyC Sports, la conversación entre Rojo y Milito habría durado menos de cinco minutos. El defensor habría consultado por los intentos de comunicación realizados por su representante y recibió como respuesta que Racing no pretende iniciar una negociación para transferirlo. Ese detalle corresponde a la reconstrucción del medio y no fue confirmado públicamente por los protagonistas.

La posición institucional encuentra respaldo en una declaración de fuentes del club citadas por LA NACION: Racing considera que todavía tiene seis partidos importantes por delante y no tiene intención de desprenderse del jugador.

Por otro lado, Estudiantes mantiene su interés. El conjunto platense busca sumar al experimentado central para la serie de semifinales de la Libertadores y diferentes reportes señalan que estaría dispuesto a reconocer económicamente los meses de contrato que todavía unen al jugador con Racing. Hasta este miércoles, sin embargo, no existe un acuerdo entre las instituciones.

La ausencia de Rojo y el parte médico de Racing

Otro de los puntos que generó distintas interpretaciones fue lo ocurrido posteriormente con el entrenamiento. Algunos medios relacionaron la ausencia del defensor con el desacuerdo surgido durante las conversaciones por su futuro. Sin embargo, Racing informó que Rojo padece un traumatismo con edema óseo en el platillo tibial interno de la rodilla derecha.

La lesión se produjo durante el encuentro ante Boca y lo dejará afuera del próximo compromiso frente a Estudiantes de Río Cuarto.

En este marco, el escenario continúa abierto. Rojo pretende regresar al club donde comenzó su carrera y Estudiantes intenta encontrar una fórmula para incorporarlo. Racing, mientras tanto, conserva los derechos contractuales y sostiene que necesita al defensor para afrontar el cierre de la temporada.

Las próximas horas serán determinantes para conocer si alguna de las partes modifica su posición o si Rojo continúa en Avellaneda hasta diciembre.