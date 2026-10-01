Platense y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este jueves 1 de octubre desde las 21.15 por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. El encuentro se disputará en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello, de Florencio Varela, con arbitraje de Facundo Tello y transmisión de TyC Sports.

Será el último partido de los cuartos de final y permitirá completar el cuadro de semifinales. El ganador tendrá como próximo rival a Atlético Tucumán, que consiguió su clasificación después de eliminar a Independiente Rivadavia.

Copa Argentina 2026 CUARTOS DE FINAL PLATENSE VS. ESTUDIANTES Horario 21:15 Estadio TOMAGHELLO Florencio Varela TV TyC SPORTS Platense vs. Estudiantes · Copa Argentina

Platense llega al encuentro luego de quedar eliminado de la Copa Libertadores frente a Fluminense y con dificultades para sostener regularidad en el Torneo Clausura. En este marco, la Copa Argentina aparece como uno de los principales objetivos del equipo conducido por Martín Palermo para el tramo final de la temporada.

El Calamar alcanzó esta instancia luego de superar por penales a Instituto en los octavos de final. Para enfrentar al conjunto platense, Palermo analiza un equipo con Juan Cozzani en el arco y Bruno Sepúlveda como referencia ofensiva.

Por otro lado, Estudiantes también buscará recuperarse después de resultados recientes que interrumpieron su marcha. El conjunto dirigido por Alexander Medina mantiene además competencia internacional y afrontará este compromiso con la posibilidad de meterse nuevamente entre los cuatro mejores de un torneo eliminatorio.

El Pincha llegó a cuartos tras vencer 3-1 a Barracas Central. Para este jueves, Fernando Muslera aparece como titular en el arco, mientras que Adolfo Gaich sería la principal referencia en ataque.

Copa Argentina 2026 CAMINO A SEMIFINALES Cuartos de final PLATENSE VS. ESTUDIANTES ↓ El ganador enfrentará a ATLÉTICO TUCUMÁN Semifinales Copa Argentina · Cuadro de semifinales

Las formaciones difundidas durante la previa todavía son probables y quedarán confirmadas oficialmente cerca del comienzo del partido.

Probable Platense: Juan Cozzani; Agustín Lagos, Mateo Mendía, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Guido Mainero, Bautista Merlini o Franco Zapiola, Nicolás Retamar; Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo.

Probable Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos, Edwuin Cetré o Fabricio Pérez; Adolfo Gaich. DT: Alexander Medina.

El encuentro comenzará a las 21.15, será dirigido por Facundo Tello y tendrá a Nicolás Ramírez en el VAR. La transmisión estará a cargo de TyC Sports.

Con Boca, Banfield y Atlético Tucumán ya instalados entre los cuatro mejores, el cruce en Florencio Varela determinará el último semifinalista de la Copa Argentina 2026.