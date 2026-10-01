La camiseta número 10 de la Selección Argentina todavía tiene dueño, pero el debate sobre quién deberá utilizarla después de la despedida de Lionel Messi ya comenzó. En una encuesta realizada por TyC Sports entre sus televidentes y usuarios, Nicolás Paz apareció como el principal elegido para quedarse con uno de los dorsales más representativos del seleccionado.

La consulta reunió 25.293 votos y el mediocampista del Como obtuvo el 51,41%, una diferencia considerable respecto del resto de las alternativas propuestas.

En segundo lugar apareció Enzo Fernández, con el 15,03%, mientras que la tercera opción más votada fue directamente no entregar la camiseta: el 11,86% eligió que la número 10 quede vacante.

Selección Argentina ¿QUIÉN DEBE HEREDAR LA 10? Encuesta de TyC Sports · 25.293 votos 1. NICO PAZ 51,41% 2. ENZO FERNÁNDEZ 15,03% 3. NADIE · QUE QUEDE VACANTE 11,86% Fuente: TyC Sports

Más atrás se ubicaron Alexis Mac Allister, con 7,51%; Lautaro Martínez, con 4,35%; la alternativa "Otro", también con 4,35%; Franco Mastantuono, con 2,93%; y Thiago Almada, con 2,58%.

El resultado refleja exclusivamente la opinión de quienes participaron de la encuesta y no representa una determinación de la Asociación del Fútbol Argentino ni del cuerpo técnico.

Scaloni todavía no eligió al heredero

Lionel Scaloni ya habló públicamente sobre el futuro del dorsal y dejó en claro que la decisión todavía no está tomada. El entrenador explicó que durante los encuentros previos a la despedida de Messi ningún futbolista utilizará ese número.

Además, anticipó que después llegará el momento de elegir a su nuevo dueño y manifestó su intención de que, una vez tomada la decisión, el dorsal tenga continuidad en un mismo jugador.

En este marco, los nombres de Nico Paz y Franco Mastantuono aparecen recurrentemente vinculados al recambio generacional del seleccionado. Ambos forman parte de las alternativas ofensivas que analiza el entrenador, aunque no existe una confirmación oficial que los coloque como candidatos definitivos para recibir la 10.

La situación comenzará a resolverse después del último encuentro de Messi con la Selección. Hasta entonces, cualquier nombre señalado como futuro propietario de la camiseta debe considerarse una versión no confirmada.

La encuesta, de todos modos, ofrece una fotografía de las preferencias de quienes participaron: Nico Paz reunió más de la mitad de los votos y sacó más de 36 puntos porcentuales de diferencia sobre Enzo Fernández.

Después de la despedida de Messi se abrirá una nueva etapa y será el cuerpo técnico el encargado de determinar quién llevará el número que acompañó al capitán durante buena parte de su trayectoria con Argentina.