Nations League: cuatro partidos de la Liga A este jueves

La tercera fecha continúa este jueves 1° de octubre con cuatro encuentros de la máxima categoría. Dinamarca-Portugal aparece entre los cruces principales de la jornada.
Deportes01/10/2026GASTON PAROLAGASTON PAROLA

La UEFA Nations League 2026/27 entra este jueves en otra jornada de actividad con ocho partidos correspondientes a distintas categorías y cuatro encuentros de la Liga A, todos programados para las 15.45 de Argentina.

Dinamarca recibirá a Portugal en el Parken de Copenhague; Alemania enfrentará a Serbia; Grecia jugará ante Países Bajos y Gales será local frente a Noruega.

UEFA Nations League 2026/27
LOS CUATRO PARTIDOS DE LA LIGA A
Jueves 1° de octubre
🇩🇰 DINAMARCA vs. PORTUGAL 🇵🇹
🕒 15:45 · 📍 Parken, Copenhague
🇩🇪 ALEMANIA vs. SERBIA 🇷🇸
🕒 15:45 · 📍 Allianz Arena, Múnich
🇬🇷 GRECIA vs. PAÍSES BAJOS 🇳🇱
🕒 15:45 · 📍 Toumba Stadium, Tesalónica
🏴 GALES vs. NORUEGA 🇳🇴
🕒 15:45 · 📍 Cardiff City Stadium
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Portugal llega a Copenhague con seis puntos sobre seis posibles. El vigente campeón comenzó la competencia derrotando 1-0 a Gales y posteriormente se impuso 2-1 como visitante ante Noruega.

Dinamarca, por su parte, perdió 3-2 frente a Noruega en el debut y se recuperó en la segunda jornada con un triunfo 2-0 sobre Gales. El encuentro se disputará desde las 15.45 en el Parken.

El seleccionado portugués afrontará el compromiso en medio de la situación generada alrededor de Cristiano Ronaldo. TyC Sports informó que el delantero dejó la concentración antes del encuentro. Al tratarse de información externa al parte oficial del fixture de UEFA, corresponde atribuirla al medio que reportó el episodio.

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Otro de los partidos de interés será Grecia-Países Bajos, en el Toumba Stadium de Tesalónica. El seleccionado griego ganó sus primeros dos compromisos y viene de conseguir un triunfo 1-0 ante Alemania. Países Bajos, en tanto, suma cuatro unidades luego del empate con Alemania y la victoria 2-1 frente a Serbia.

Alemania recibirá justamente a Serbia en Múnich. El conjunto dirigido por Jürgen Klopp todavía busca su primera victoria en esta edición: igualó 1-1 con Países Bajos y cayó 1-0 frente a Grecia. Serbia perdió sus dos primeros encuentros por 2-1.

Además, Gales y Noruega se medirán en Cardiff. El conjunto noruego tiene como principal referencia ofensiva a Erling Haaland, mientras que ambos llegan después de perder en la segunda jornada.

Los cuatro partidos de la Liga A de este jueves:

Dinamarca vs. Portugal | 15.45 | Parken, Copenhague
Alemania vs. Serbia | 15.45 | Allianz Arena, Múnich
Grecia vs. Países Bajos | 15.45 | Toumba Stadium, Tesalónica
Gales vs. Noruega | 15.45 | Cardiff City Stadium, Cardiff

UEFA Nations League 2026/27
TODOS JUEGAN A LAS 15:45
Liga A · Jueves 1° de octubre
🇩🇰 DINAMARCA vs. PORTUGAL 🇵🇹
15:45
🇩🇪 ALEMANIA vs. SERBIA 🇷🇸
15:45
🇬🇷 GRECIA vs. PAÍSES BAJOS 🇳🇱
15:45
🏴 GALES vs. NORUEGA 🇳🇴
15:45
Cuatro partidos de la Liga A en simultáneo
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La programación completa del jueves incluye además Azerbaiyán-Liechtenstein, Israel-Kosovo, Irlanda-Austria y Malta-Gibraltar.

La fase de liga continuará durante octubre y noviembre y finalizará el 17 de noviembre, cuando quedarán definidas las posiciones de los distintos grupos.

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