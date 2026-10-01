El Gobierno de Santa Fe otorgará reconocimientos económicos de entre $2 millones y $8 millones a los deportistas de la provincia que participaron de los Juegos Suramericanos 2026, disputados en Rosario, Santa Fe y Rafaela.

La medida alcanzará a todos los representantes santafesinos, independientemente de si lograron subir al podio. La inversión total prevista para concretar los pagos será de $326 millones.

Según la información conocida este jueves, los deportistas que consiguieron medallas recibirán premios de entre $4 millones y $8 millones, de acuerdo con la presea obtenida. En tanto, aquellos que participaron de la competencia pero finalizaron sin medallas percibirán $2 millones.

La información fue dada a conocer por Julián Galdeano, secretario de Vinculación Institucional y coordinador de la organización de los Juegos. Las publicaciones consultadas no especificaron hasta el momento la distribución exacta de los montos entre medallistas de oro, plata y bronce.

El reconocimiento se suma a la asistencia económica que la Provincia había dispuesto antes del comienzo de la competencia. A principios de septiembre, 64 atletas santafesinos clasificados habían recibido $3 millones cada uno para acompañar su preparación y participación en el certamen.

La actuación de la delegación argentina concluyó con el segundo puesto en el medallero general. El equipo nacional acumuló 293 preseas: 81 de oro, 87 de plata y 125 de bronce. Brasil encabezó la clasificación con un total de 312 medallas.

En ese marco, 49 deportistas santafesinos lograron subir al podio durante los Juegos. Entre las actuaciones registradas estuvo la de Santino Basaldella, quien obtuvo dos medallas de oro en stand up paddle y consiguió además la clasificación para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

También consiguió el oro Rubén Rézola en K4 500 metros, junto a Agustín Vernice, Vicente Vergauven y Gonzalo Carreras. En gimnasia, Emilia Acosta integró el equipo femenino argentino que obtuvo el oro y sumó además un bronce individual, mientras que Luca Alfieri formó parte del conjunto masculino que terminó tercero.

Además del resultado deportivo, el esquema provincial incorpora a quienes no consiguieron medallas, que recibirán $2 millones por su participación.

De esta manera, la Provincia completa una segunda instancia de asistencia económica vinculada con los Juegos Suramericanos: primero con los aportes destinados a la preparación de los atletas y ahora con los reconocimientos posteriores a la competencia.