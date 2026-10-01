El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, participó del 5º Congreso Internacional de Maíz realizado en Córdoba, donde puso el foco en el desarrollo de los biocombustibles, la infraestructura y la articulación productiva entre Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

El encuentro comenzó el miércoles 30 de septiembre en el Centro de Convenciones de Córdoba y reunió a funcionarios, productores, especialistas y representantes de empresas vinculadas con la cadena maicera.

Durante la jornada, Puccini integró el panel “Biocombustibles, reglas para crecer”, moderado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de Córdoba, Fabián López. También participaron el diputado nacional Carlos Gutiérrez y el director de ACA Bio, Víctor Accastello.

En su exposición, el funcionario santafesino sostuvo que la Región Centro ocupa un lugar relevante frente a dos demandas internacionales: la producción de alimentos y la generación de energía. En ese marco, destacó la capacidad agroindustrial de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos y la incorporación de tecnología e innovación por parte de sus empresas.

Uno de los puntos centrales de su intervención estuvo relacionado con la legislación nacional sobre biocombustibles. Puccini planteó la necesidad de contar con un nuevo marco regulatorio que otorgue previsibilidad para las inversiones hasta 2041.

La propuesta mencionada por el ministro contempla avanzar progresivamente hacia un corte obligatorio del 15% para el bioetanol y del 10% para el biodiésel. Se trata de una posición promovida desde sectores productivos y gobiernos de la Región Centro dentro de un debate que involucra intereses energéticos, industriales y agropecuarios.

Puccini también planteó qué destino deberían tener los recursos generados por una eventual expansión productiva y exportadora. Según expresó, una parte debería regresar al interior productivo mediante inversiones en logística, infraestructura vial y mejoras portuarias.

Por otro lado, defendió una mayor integración entre las tres provincias de la Región Centro y señaló que los puertos santafesinos pueden funcionar como plataformas de salida para producciones provenientes de Córdoba, Entre Ríos y otras jurisdicciones.

Durante la apertura, el gobernador cordobés Martín Llaryora también puso el eje en la industrialización de la producción primaria y reclamó avanzar con una nueva legislación nacional sobre biocombustibles. Además, volvió a plantear cambios en los derechos de exportación.

El Congreso continuó con exposiciones vinculadas con producción de maíz, genética, sanidad, tecnología, inteligencia artificial, infraestructura y agregado de valor. El debate sobre los biocombustibles quedó así incorporado a una agenda más amplia de la Región Centro sobre cómo transformar una mayor producción agropecuaria en actividad industrial e infraestructura.