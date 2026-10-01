El fenómeno de El Niño se encuentra consolidado y el último trimestre de 2026 aparece como un período que requerirá seguimiento en el sur santafesino, principalmente por la posibilidad de registrar precipitaciones normales o por encima de los valores habituales.

El último informe sobre El Niño del Servicio Meteorológico Nacional confirmó que las condiciones del océano Pacífico ecuatorial corresponden a una fase cálida. Los modelos dinámicos y estadísticos establecieron, además, una probabilidad del 100% de que esta situación se mantenga durante el trimestre septiembre, octubre y noviembre.

La atención se concentra ahora en octubre, noviembre y diciembre. Las perspectivas climáticas muestran una señal de mayores precipitaciones sobre sectores del Litoral y el centro argentino, con el sur de Santa Fe dentro del área que deberá seguir la evolución de las lluvias.

En sectores del extremo sur provincial y Rosario, las proyecciones ubican aproximadamente entre un 50% y un 55% la probabilidad de que las precipitaciones del trimestre se encuentren dentro de valores normales o por encima de ellos.

Sin embargo, este dato necesita una aclaración: no significa que vaya a llover todos los días ni permite establecer con meses de anticipación cuándo se producirá una tormenta o cuántos milímetros caerán sobre una determinada localidad.

Los pronósticos climáticos trimestrales expresan tendencias generales. Por eso, deberán complementarse con los pronósticos de corto plazo y las alertas que emita el Servicio Meteorológico Nacional.

La situación adquiere especial importancia para localidades de los departamentos General López, Caseros, Constitución, Rosario y San Lorenzo. Allí, períodos de precipitaciones abundantes pueden repercutir sobre zonas urbanas, caminos rurales, áreas productivas, canales y cursos de agua.

En este marco, la Provincia de Santa Fe viene desarrollando trabajos preventivos sobre distintos sistemas de drenaje. Entre las medidas se encuentran la limpieza y recuperación de canales para mejorar el escurrimiento ante eventuales episodios de lluvias intensas.

El Niño está relacionado con un calentamiento de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial que modifica patrones de circulación atmosférica. Sus consecuencias no son iguales en todas las regiones, pero históricamente el Litoral y parte de la región Pampeana presentan mayor sensibilidad a los excesos de precipitaciones durante determinados episodios.

Por otro lado, una temporada más lluviosa tampoco significa necesariamente que se produzcan inundaciones. El impacto dependerá de múltiples factores, entre ellos la cantidad de agua acumulada, la intensidad de cada tormenta, la humedad previa de los suelos, el nivel de las napas y la capacidad de escurrimiento de canales y desagües.

Por este motivo, octubre, noviembre y diciembre serán meses de seguimiento meteorológico e hídrico para el sur santafesino. La evolución de los pronósticos de corto plazo permitirá determinar con mayor precisión cuándo podrían presentarse los episodios de mayor intensidad.