River atraviesa un período poco habitual en plena disputa del Torneo Clausura: pasarán 21 días entre su último partido oficial y el próximo. El conjunto dirigido por Leonardo Ponzio no juega desde la derrota ante Huracán del 19 de septiembre y volverá a la cancha el sábado 10 de octubre frente a Estudiantes de Río Cuarto.

El encuentro correspondiente a la fecha 12 comenzará a las 21.30 en el Monumental. Cuatro días más tarde, el Millonario deberá trasladarse hasta Junín para completar el compromiso pendiente de la jornada anterior ante Sarmiento, programado para el miércoles 14 a las 19.

RIVER PLATE 21 DÍAS SIN PARTIDOS OFICIALES Último partido 19 SEP River 1-2 Huracán Próximo partido 10 OCT River vs. Estudiantes (RC) Tres semanas sin competencia El equipo de Leonardo Ponzio tendrá 21 días entre un encuentro oficial y otro en pleno Torneo Clausura. Próximo compromiso: sábado 10 de octubre • 21:30 • Estadio Monumental

La extensión del parate se produjo por una combinación entre la fecha FIFA y la modificación del calendario. River solicitó cambiar el partido frente a Sarmiento por la cantidad de futbolistas vinculados con la convocatoria de la Selección Argentina y la programación fue finalmente modificada.

De esta manera, el equipo de Ponzio tendrá tres semanas sin competencia oficial desde la caída 2-1 frente a Huracán. Aquel encuentro también significó la primera derrota del ciclo del actual entrenador después de tres triunfos consecutivos.

Tiempo para recuperar futbolistas

El receso le permitirá al cuerpo técnico disponer de más entrenamientos antes del regreso. Además, River sigue de cerca la evolución de varios jugadores que arrastran problemas físicos.

Thiago Almada se recupera del desgarro sufrido frente a Huracán. Su presencia ante Estudiantes de Río Cuarto todavía dependerá de cómo responda durante los próximos días. Tobías Andrada, por su parte, continúa trabajando tras la molestia que motivó su desafectación de la Selección y tendría posibilidades de estar disponible para el 10 de octubre.

Aníbal Moreno también viene incrementando las cargas y realizando parte de los trabajos junto al plantel. Su eventual regreso a una convocatoria quedará sujeto a la evolución física y al alta correspondiente.

El desafío para River será determinar cómo repercute una pausa tan extensa. Por un lado, Ponzio dispone de tiempo para trabajar cuestiones tácticas y recuperar jugadores. Por otro, el equipo llegará al encuentro con Estudiantes después de tres semanas sin competencia oficial.

Después del regreso, el escenario cambiará rápidamente: River tendrá dos partidos oficiales en apenas cinco días, primero frente al conjunto cordobés y luego ante Sarmiento en Junín.