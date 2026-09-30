Cañada del Ucle dio un nuevo paso para contar con un cajero automático. La Comuna informó este miércoles 30 de septiembre que se concretó la firma del contrato que permitirá comenzar la obra necesaria para instalar el equipo en el edificio comunal.

Según comunicó el gobierno local encabezado por Orlando Pruzzo, el objetivo es ampliar el acceso a servicios bancarios dentro de la localidad y evitar que los vecinos tengan que trasladarse para realizar determinadas operaciones.

La novedad tiene como antecedente un reclamo que lleva varios años. En marzo de 2024, Novedades del Sur ya había informado sobre las dificultades que generaba la falta de un cajero automático, especialmente para jubilados y personas que no disponían de movilidad propia.

Meses después, en agosto de ese año, Pruzzo volvió a referirse públicamente al problema a raíz de los cambios registrados en el pago de jubilaciones a través del Correo Argentino. En aquella oportunidad sostuvo que la ausencia de un cajero representaba una dificultad para parte de la población y aseguró que llevaba alrededor de cinco años realizando gestiones para conseguirlo.

“Se llevó a cabo la firma del contrato para dar inicio a la obra del Cajero Automático en nuestra localidad”, comunicó ahora la administración comunal. Además, señaló que la instalación permitirá facilitar las gestiones bancarias de los habitantes.

Las gestiones previas

Según la información difundida este miércoles, en marzo de 2025 Pruzzo mantuvo una reunión con Juan Carlos Perosino, gerente del sector público de Banco Santa Fe en Rosario, para plantear formalmente la necesidad de contar con el servicio.

De acuerdo con la misma fuente, también participaron de esas gestiones el presidente comunal de Carreras, Armando De Nenne, y Gabriel Real, exdiputado provincial y dirigente del PDP fallecido el 22 de julio. La publicación le atribuye a Real un papel de articulación en las negociaciones.

La firma del contrato permite avanzar ahora hacia la etapa de obra e instalación. Sin embargo, hasta el momento no fueron informados públicamente el plazo previsto para los trabajos ni una fecha concreta para la habilitación del cajero.

La puesta en funcionamiento del servicio cerraría así un proceso de gestiones iniciado años atrás y permitiría que distintas operaciones bancarias puedan realizarse sin necesidad de salir de Cañada del Ucle.