Dos personas acusadas de ocupar roles centrales dentro de una organización dedicada al robo de camiones quedaron en prisión preventiva mientras continúa la investigación judicial. La medida fue dispuesta por la jueza Mariana Vidal durante una audiencia imputativa y cautelar realizada en los Tribunales de Venado Tuerto.

El planteo fue formulado por la fiscal Mayra Vuletic, quien atribuyó a los imputados participación en una asociación ilícita vinculada con diferentes robos y privaciones de la libertad de camioneros registrados durante los últimos meses.

Según se informó tras la audiencia, los acusados admitieron la autoría de los hechos que les fueron atribuidos. La investigación, sin embargo, continúa abierta para determinar la participación de otras personas y establecer el destino de los vehículos sustraídos.

Los dos sospechosos habían sido detenidos el 19 de septiembre en el puesto caminero del Túnel Subfluvial, cuando ingresaban a Paraná en un Fiat Cronos blanco. El procedimiento permitió comprobar que existían requerimientos judiciales relacionados con la investigación desarrollada en el sur santafesino.

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, la modalidad se repetía en los diferentes episodios: los camioneros eran sorprendidos sobre rutas, reducidos y retenidos durante varias horas. En algunos casos también se retiraban los dispositivos de rastreo de los vehículos antes de continuar el recorrido.

Uno de los hechos investigados ocurrió el 28 de julio sobre la Ruta Nacional 33, en jurisdicción de Venado Tuerto, con la sustracción de un Scania P310. Otro episodio fue registrado el 14 de agosto sobre la Ruta Nacional 34, en Salto Grande.

Además, el 2 de septiembre se produjo otro asalto en San Vicente. Según la acusación, el acoplado fue separado en Cañada Rosquín y el conductor posteriormente liberado cerca de Villa Josefina.

El episodio que tomó mayor relevancia para la investigación ocurrió el 15 de septiembre en Sanford, nuevamente sobre la Ruta 33. Un camionero que conducía un Scania G410 fue abordado y golpeado. El semirremolque térmico que transportaba muebles fue posteriormente encontrado abandonado en Firmat, mientras que el conductor fue liberado horas después en una zona rural cercana a Landeta.

A la secuencia se suma una tentativa ocurrida en febrero en Villada, también incluida en la acusación fiscal.

Por otro lado, la investigación busca establecer qué ocurrió con los camiones sustraídos y determinar la eventual participación de otros integrantes. Las responsabilidades individuales y la conformación definitiva de la organización deberán continuar siendo determinadas dentro del proceso judicial.