La investigación por el homicidio de Diego Melnicoff entró en una nueva instancia judicial después de una audiencia realizada el 18 de septiembre en el Centro de Justicia Penal de Rufino, donde se habría modificado la imputación contra los cuatro hombres que permanecen detenidos por el caso.

atribuida a una fuente vinculada a la causa, el fiscal Mauro Menéndez realizó una readecuación imputativa respecto de los cuatro acusados, quienes continúan cumpliendo prisión preventiva.

Los detalles de la nueva calificación legal no fueron informados públicamente hasta el momento, por lo que ese aspecto continúa sujeto a la información oficial que pueda brindar el Ministerio Público de la Acusación.

El caso comenzó el 4 de diciembre de 2023, cuando la camioneta de Melnicoff fue encontrada completamente incendiada en un camino rural de la zona de Santa Regina. Dentro del vehículo se encontraba el cuerpo sin vida de la víctima.

La investigación inicial estuvo a cargo de personal de la DDI de Trenque Lauquén y de la Justicia bonaerense. Las medidas investigativas permitieron avanzar primero con dos detenciones y posteriormente con otros dos arrestos. Actualmente son cuatro los hombres involucrados en el expediente, tres de ellos con el mismo apellido.

Durante aquella primera etapa se realizaron allanamientos, peritajes, análisis de comunicaciones y otras medidas destinadas a reconstruir las últimas horas de Melnicoff y determinar la intervención que habría tenido cada sospechoso.

Posteriormente, según la información conocida en Rufino, se estableció que el homicidio habría ocurrido dentro de jurisdicción santafesina, situación que determinó el traslado de las actuaciones a la Justicia de Santa Fe.

En este marco, la audiencia realizada durante septiembre aparece como uno de los últimos movimientos relevantes antes de una eventual apertura de juicio.

La misma fuente indicó que las prisiones preventivas vigentes tendrían vencimiento hacia fines de este año. Por ese motivo, el fiscal Menéndez estaría trabajando en la documentación necesaria para presentar el requerimiento correspondiente y avanzar hacia el juicio.

Hasta que esa presentación se concrete y sea resuelta judicialmente, el envío de la causa a juicio debe considerarse una posibilidad en trámite y no una instancia formalmente confirmada.

Por otro lado, tampoco se difundieron hasta el momento las posiciones adoptadas por las defensas durante la última audiencia.

Los próximos movimientos judiciales serán determinantes para conocer la acusación definitiva contra cada imputado, las pruebas que llegarán al debate y la modalidad bajo la cual eventualmente se desarrollará el juicio.