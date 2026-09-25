La Justicia dispuso la prisión preventiva para los tres adolescentes detenidos en Firmat en el marco de la investigación por un robo y privación ilegítima de la libertad ocurrido durante la madrugada del martes en una vivienda de Venado Tuerto.

La medida fue adoptada luego de la audiencia imputativa realizada el jueves 24 de septiembre. De acuerdo con la información difundida sobre la causa, los tres jóvenes permanecerán alojados en el Centro Especializado de Responsabilidad Juvenil de Rosario mientras continúa el proceso.

La investigación está bajo intervención de la fiscal Marianela Montemarani, de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente.

De manera provisoria, a los adolescentes se les atribuyeron los delitos de robo calificado por escalamiento y por ser cometido en poblado y en banda, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y amenazas, además de desobediencia.

Las responsabilidades individuales deberán determinarse durante el avance del proceso judicial.

El hecho investigado ocurrió durante la madrugada del martes en una vivienda de la zona de Juan B. Alberdi al 400, en Venado Tuerto. Según la investigación, tres personas ingresaron al inmueble, redujeron a quienes estaban en el lugar y posteriormente escaparon con dinero, joyas, teléfonos, computadoras, relojes y otros elementos.

A partir de la denuncia comenzó un operativo encabezado por la Policía de Investigaciones. Los agentes realizaron entrevistas y analizaron registros de cámaras públicas y privadas, con información aportada además por la Central de Monitoreo Municipal.

Las tareas permitieron orientar la búsqueda hacia Firmat, donde los investigadores localizaron a los tres adolescentes en un hotel de la zona céntrica.

Durante el procedimiento fueron secuestrados $15.969.080 y 15.743 dólares, además de dos teléfonos celulares, cinco relojes —uno de ellos marca Rolex—, joyas, prendas de vestir, calzado, elementos tecnológicos y documentación. También fue encontrada una caja con 50 municiones calibre .22 LR.

En el operativo participaron efectivos de la PDI de Venado Tuerto, personal del Distrito Firmat y de la Comisaría 4ª de esa ciudad.

Por otro lado, la información difundida sobre la audiencia sostiene que los tres adolescentes se encontraban previamente alojados en un establecimiento de menores de Venado Tuerto y que se habrían fugado antes del hecho investigado. Este punto deberá considerarse dentro de las actuaciones incorporadas al expediente.

Con la imputación realizada y la prisión preventiva dispuesta, los tres adolescentes continuarán detenidos en Rosario. La investigación seguirá ahora con la incorporación de pruebas destinadas a establecer las responsabilidades individuales y determinar la vinculación de los elementos secuestrados con el robo.