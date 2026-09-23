La investigación por el homicidio de Héctor Osvaldo Ustares, ocurrido hace más de dos años en Venado Tuerto, ingresó en una nueva etapa judicial. El fiscal Iván Raposo presentó los requerimientos acusatorios contra Yanina Alejandra Castro y Facundo Gastón González y solicitó que la causa avance hacia el juicio oral.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 26 de febrero de 2024 en una vivienda ubicada en San Lorenzo al 1100. Ustares, que tenía 35 años, murió luego de recibir un disparo de escopeta calibre 12 en la cabeza.

Según la acusación del Ministerio Público de la Acusación, Castro, quien mantenía una relación de pareja y convivencia con la víctima, habría efectuado el disparo a corta distancia.

Por esa conducta, la Fiscalía la acusa como presunta autora de homicidio agravado por el vínculo y cometido mediante el empleo de un arma de fuego. El fiscal adelantó que solicitará para la mujer la pena de prisión perpetua, además de las correspondientes accesorias legales y costas.

Por otro lado, González está acusado de haber realizado, siempre de acuerdo con la reconstrucción fiscal, un aporte indispensable para que pudiera concretarse el homicidio.

La acusación sostiene que habría atacado previamente a Ustares con un arma blanca, provocándole heridas cortopunzantes en el antebrazo izquierdo. Para los investigadores, esa agresión habría obligado a la víctima a adoptar una posición defensiva y reducido sus posibilidades de reacción antes del disparo.

En este marco, González fue acusado como presunto cómplice necesario del homicidio agravado por el empleo de un arma de fuego. Además enfrenta una acusación independiente por encubrimiento agravado por ánimo de lucro.

Al considerar ambas imputaciones y las reglas del concurso real, la Fiscalía anticipó que solicitará una pena de 18 años de prisión efectiva.

La investigación incorporó testimonios, informes médicos y criminalísticos, pericias sobre armas y prendas secuestradas y registros audiovisuales, entre otros elementos.

Uno de los aspectos relevantes del expediente es que la hipótesis acusatoria se modificó respecto de las primeras audiencias realizadas en 2024. En aquella etapa inicial se había atribuido a González la autoría del disparo y a Castro una participación necesaria. Con el avance de la investigación y la incorporación de nuevos elementos, la Fiscalía invirtió esa atribución y actualmente señala a Castro como presunta autora material y a González como supuesto cómplice necesario.

Ese cambio forma parte de la postura del Ministerio Público y deberá ser analizado junto con las pruebas y los planteos de las defensas durante el proceso judicial.

La próxima instancia será la audiencia preliminar, donde se debatirán las acusaciones y la admisibilidad de las pruebas ofrecidas por las partes. Luego de ese trámite podrá disponerse formalmente la apertura del juicio oral, instancia en la que deberá determinarse la responsabilidad penal de los acusados.