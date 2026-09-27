El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe presentó una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) por un caso de presunta caza ilegal de aves protegidas en la laguna Setúbal, en la ciudad de Santa Fe.

La presentación se produjo después de que el Centro para el Estudio y Defensa de Aves Silvestres (Ceydas), una organización ambientalista con sede en Entre Ríos, difundiera fotografías y videos que habían sido publicados en redes sociales por un hombre vinculado con contenidos sobre caza.

Según indicó la entidad, el material habría sido registrado durante diferentes jornadas en la costa este de la laguna Setúbal, frente a la costanera santafesina y en inmediaciones del barrio El Pozo.

Ceydas sostuvo que en las publicaciones pueden observarse ejemplares de pato picazo, sirirí pampa, sirirí colorado, pato capuchino, pato gargantilla, pato overo, pato cutirí, pato cuchara y pato de collar.

La organización señaló que algunas de esas especies pueden ser objeto de caza bajo determinadas condiciones, mientras que otras se encuentran alcanzadas por medidas de protección. También afirmó que las imágenes mostrarían cantidades superiores a los cupos habilitados.

Además, en publicaciones anteriores aparecería un pato crestudo, especie cuya caza está prohibida y que está categorizada como amenazada a nivel nacional.

Estas afirmaciones forman parte de la denuncia y deberán ser verificadas durante la investigación.

En este marco, el Ministerio de Ambiente provincial decidió llevar el caso ante el MPA por posibles infracciones relacionadas con la Ley Provincial N.º 4.830, que regula la protección de la fauna silvestre.

Entre las situaciones que deberán determinarse se encuentran la eventual captura de especies protegidas, la realización de actividades fuera de temporada, el posible incumplimiento de cupos y vedas, la existencia o no de las habilitaciones correspondientes y las características de los elementos utilizados.

Ceydas también sostuvo que algunas de las actividades habrían sido realizadas desde una embarcación y dentro de un sector alcanzado por restricciones. Se trata, hasta el momento, de afirmaciones incorporadas a la denuncia y no de responsabilidades determinadas judicialmente.

Tras hacerse público el caso, las cuentas en redes sociales atribuidas al denunciado fueron colocadas en modo privado, según informó la organización ambientalista.

Hasta el momento, en las fuentes consultadas no aparece difundido públicamente un descargo del hombre denunciado frente a las acusaciones.

La intervención del MPA deberá establecer ahora las circunstancias en las que fueron obtenidas las imágenes, identificar las especies involucradas, determinar si existieron infracciones o delitos y definir las eventuales responsabilidades.

El caso también abrió nuevamente el debate sobre los controles de la actividad de caza en los humedales santafesinos y la protección de la fauna silvestre.