El futuro de Marcos Rojo abrió un nuevo frente en Racing. El defensor pretende finalizar anticipadamente su vínculo con el club de Avellaneda para regresar a Estudiantes de La Plata, mientras la dirigencia encabezada por Diego Milito mantiene, al menos por ahora, una postura contraria a desprenderse del futbolista.

La situación tomó mayor dimensión después de la eliminación de Racing frente a Boca por la Copa Argentina y la posterior salida de Juan Pablo Vojvoda. En ese contexto, Rojo mantuvo una reunión con Milito y le manifestó personalmente su intención de regresar al club en el que inició su carrera.

La respuesta de Racing fue negativa. Desde la institución consideran que el defensor continúa siendo parte del plantel y remarcan que tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026. Además, la Academia todavía tiene compromisos por disputar en el cierre de la temporada y atraviesa un período de reorganización deportiva.

El conflicto sumó otro capítulo con la ausencia de Rojo en los entrenamientos. Algunas versiones periodísticas indican que la decisión estaría relacionada con su intención de conseguir la liberación anticipada. Sin embargo, el defensor también presenta un problema físico: Racing informó que sufrió un traumatismo con edema óseo en el platillo tibial interno de la rodilla derecha.

Por ese motivo, atribuir exclusivamente su ausencia a una medida de presión constituye, por el momento, una versión no confirmada oficialmente por el futbolista.

Estudiantes aparece como la otra parte de la negociación. El conjunto platense busca alternativas para reforzar su defensa antes de las semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo. Tomás Palacios y Leandro González Pirez están suspendidos para el encuentro de ida, una situación que redujo las opciones disponibles en ese sector.

El futuro de Marcos Rojo Rojo quiere dejar Racing y volver a Estudiantes Club actual Racing Destino pretendido Estudiantes Contrato Hasta diciembre Objetivo Copa Libertadores Racing no quiere liberarlo por el momento. El defensor busca regresar al club donde inició su carrera.

Rojo, de 36 años, surgió de las divisiones inferiores de Estudiantes y fue campeón de la Copa Libertadores 2009. Su eventual regreso también tendría un componente particular por su posterior paso por Boca y por la relación que quedó con una parte de los simpatizantes del club platense.

Por otro lado, todavía existen diferencias entre las distintas versiones periodísticas respecto del alcance de las conversaciones. Algunos medios aseguran que Rojo tendría encaminado su acuerdo con Estudiantes, mientras que desde Racing mantienen que no existe intención de negociarlo.

En este marco, la definición dependerá principalmente de Racing, que conserva un contrato vigente con el defensor. Si la postura de la dirigencia cambia, las partes deberán resolver las condiciones de una salida anticipada.

Por ahora, Rojo quiere volver a Estudiantes y Racing pretende retenerlo. Las próximas conversaciones entre los clubes determinarán si el regreso puede concretarse o si el defensor deberá continuar en Avellaneda hasta el final de su vínculo.