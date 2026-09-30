Sportsman afrontará desde este jueves 1 de octubre una nueva competencia regional de hockey femenino. La categoría Sub 16 viajará a Rosario para participar del Campeonato Regional de Clubes B NEA Damas, certamen que se extenderá hasta el domingo 4 y reunirá a equipos de diferentes puntos de la región.

La realización del campeonato está incluida en el calendario oficial de la Confederación Argentina de Hockey, que establece a Rosario como sede y confirma su desarrollo entre el 1 y el 4 de octubre.

El conjunto de Villa Cañás integrará la Zona B junto a Aranduroga, La Paz Hockey Club y La Salle. La primera etapa tendrá una agenda concentrada: Sportsman disputará tres encuentros en menos de 28 horas.

El debut será el jueves a las 17:20 frente a La Salle en el Estadio Mundialista. La actividad continuará el viernes con doble presentación. A las 14, Sportsman enfrentará a Aranduroga en Jockey Rosario y, desde las 20:40, cerrará la fase de grupos ante La Paz Hockey Club en GER.

Una vez completada esa instancia quedarán determinados los cruces correspondientes al fin de semana. Según el cronograma difundido por Sportsman, el sábado 3 será el turno de las semifinales, mientras que el domingo 4 se desarrollarán las definiciones.

Las 16 convocadas de Sportsman

La delegación estará integrada por Catalina Rubinich, Francesca Beltramone, Eva Aguilar, Agostina Arro, Sara Cardozo, Alma Marcelini, Constanza Prada, Constanza Santin, Ameli Brahim, Claudia Herrera, Victoria Cano Lopez, Francina Manzino, Ines Montaner, Isabella Rey Barreto, Luba Barolich y Juana Bustos.

HOCKEY • SUB 16 SPORTSMAN EN EL REGIONAL Campeonato Regional de Clubes B • NEA Damas ZONA B • FIXTURE PRIMERA FASE Sportsman vs. La Salle 📍 Estadio Mundialista Sportsman vs. Aranduroga 📍 Jockey Rosario Sportsman vs. La Paz Hockey Club 📍 GER Sábado 3 SEMIFINALES Domingo 4 DEFINICIONES

La competencia representa una nueva participación regional para el hockey de Sportsman y permitirá que la categoría Sub 16 tenga rodaje frente a instituciones de otras asociaciones.

Además, Rosario tendrá una intensa agenda de hockey durante esos días. La Confederación Argentina confirmó que la ciudad será sede simultáneamente de los Regionales Sub 16 NEA B, C, D y E de damas, mientras que la categoría A se desarrollará en Paraná.

Para Sportsman, el primer objetivo deportivo estará puesto en los tres compromisos de la Zona B. Los resultados de jueves y viernes determinarán el lugar que ocupará el equipo de Villa Cañás en las instancias decisivas del sábado y domingo.