Lando Norris dio por terminado el cruce generado después del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. El británico se disculpó públicamente con Franco Colapinto por las declaraciones que realizó tras el accidente que involucró a los dos pilotos de Alpine y al McLaren durante el relanzamiento de la carrera en Bakú.

El episodio se produjo en la primera curva luego de un período de Auto de Seguridad. Colapinto intentó avanzar por el sector interno, bloqueó los neumáticos durante la frenada y perdió el control de su Alpine. El argentino impactó contra Pierre Gasly y la secuencia terminó involucrando también a Norris.

Tras la carrera, Colapinto reconoció inmediatamente su responsabilidad. El piloto argentino explicó que había bloqueado al comenzar la frenada y pidió disculpas tanto a Gasly como al equipo Alpine por las consecuencias de la maniobra.

Norris, por su parte, reaccionó inicialmente con fuertes cuestionamientos. El piloto de McLaren planteó que la FIA debía endurecer las sanciones ante este tipo de accidentes y llegó a considerar que Colapinto merecía una suspensión de una carrera.

Sin embargo, horas después modificó su posición.

El británico reveló este lunes que se comunicó directamente con Colapinto para disculparse por sus palabras. Norris reconoció que habló bajo la tensión provocada por el abandono y consideró que eso no justificaba sus declaraciones.

“No debí hacerlo” y “me equivoqué”, admitió el piloto de McLaren al explicar públicamente su decisión.

Además, Norris señaló que él también cometió errores durante su trayectoria en la Fórmula 1 y sostuvo que ese tipo de situaciones forman parte de una categoría en la que los pilotos compiten permanentemente al límite.

El británico también buscó despejar cualquier interpretación sobre un conflicto personal. Según expresó, mantiene una buena relación con Colapinto y ambos esperan volver a encontrarse en pista durante el próximo compromiso de la temporada.

Por otro lado, la situación deportiva del argentino quedó definida por los comisarios. Colapinto recibió una penalización de 10 segundos por su responsabilidad en la colisión. Al no poder cumplirla durante la carrera, el castigo se trasladará a la próxima competencia con una pérdida de cinco posiciones en la grilla de largada.

De esta manera, el episodio de Bakú tuvo dos capítulos diferentes: primero, Colapinto asumió la responsabilidad por el accidente; después, Norris revisó el alcance de sus críticas y decidió disculparse.

Ahora la atención volverá a la pista, con Alpine y McLaren enfocados en la continuidad del calendario de Fórmula 1.