Rosario Central celebró este martes la obtención de la Supercopa Internacional junto a miles de hinchas en el Monumento Nacional a la Bandera, pero parte de los festejos quedó atravesada por una serie de cargadas dirigidas contra Estudiantes de La Plata, su presidente Juan Sebastián Verón y también Newell's.

La celebración llegó tres días después de la victoria por 3-1 frente al conjunto platense en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El encuentro terminó con cruces entre protagonistas y reclamos de integrantes de Estudiantes hacia el equipo arbitral.

El festejo estaba previsto inicialmente para el lunes, pero fue reprogramado debido a las condiciones meteorológicas. Finalmente, este martes los futbolistas recorrieron parte de Rosario en un micro descapotado y llevaron el trofeo ante los simpatizantes.

En medio de la celebración apareció un ataúd de cartón pintado de rojo con diferentes inscripciones contra Estudiantes y Juan Sebastián Verón. Entre ellas podían observarse las siglas del club platense, la expresión “Q.E.P.D.” y el apellido del presidente del Pincha.

Las imágenes difundidas por diferentes medios muestran a futbolistas de Central sosteniendo el objeto desde el micro. Además, durante el recorrido se registraron cánticos contra Estudiantes y otras referencias vinculadas a la rivalidad deportiva.

Gastón Ávila, por otro lado, apareció con una prenda que contenía una imagen de Verón sobre la bandera del Reino Unido, en una referencia vinculada a antiguas críticas contra el exfutbolista por el Mundial de Corea-Japón 2002.

Durante la celebración también se difundieron imágenes con referencias al clásico rival de Central, Newell's.

Una rivalidad que había crecido antes de la final

La tensión entre Central y Estudiantes no comenzó con el partido del sábado.

El antecedente inmediato se remonta a 2025, cuando los futbolistas del conjunto platense realizaron un pasillo de espaldas al equipo rosarino. Integrantes del plantel de Central manifestaron posteriormente que habían interpretado aquella acción como una falta de respeto.

Antes de disputar la Supercopa, Marco Ruben había reconocido públicamente que aquel episodio representaba una motivación adicional. Ignacio Ovando también expresó una posición similar.

En este marco, Central terminó imponiéndose 3-1 en Santiago del Estero y sumó un nuevo título. Sin embargo, el cierre del encuentro volvió a elevar la tensión entre ambos clubes, con discusiones entre futbolistas y el posterior ingreso de Verón al campo de juego para reclamarle al árbitro Darío Herrera.

Los festejos realizados tres días después trasladaron esa disputa fuera de la cancha. Las imágenes del ataúd, los cánticos y las referencias contra Estudiantes y Verón rápidamente circularon por redes sociales y fueron reproducidas por medios nacionales.

Hasta las primeras horas de este miércoles, las coberturas consultadas no consignaban una respuesta institucional específica de Estudiantes por estos episodios ocurridos durante la caravana.