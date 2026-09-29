Lionel Scaloni comenzó a delinear la renovación de la Selección Argentina con una convocatoria que combina futbolistas experimentados con jugadores que buscan ganar espacio en el nuevo ciclo. La defensa aparece como uno de los sectores con mayor movimiento, especialmente por la incorporación de centrales jóvenes y la búsqueda de alternativas para los dos laterales.

Uno de los nombres que ya ingresó formalmente en este proceso es Tomás Palacios. El defensor de Estudiantes de La Plata fue citado para los amistosos de esta ventana internacional y trabaja junto al plantel nacional.

También aparecen otros zagueros jóvenes vinculados al seguimiento del cuerpo técnico. Ignacio Ovando, de Rosario Central, cuenta con antecedentes concretos: ya fue citado durante la preparación previa al Mundial 2026 y llegó a integrar la delegación argentina en Estados Unidos.

Además, según la información conocida en las últimas horas, Thiago Silvero, defensor de Vélez, estaría dentro del grupo de futbolistas observados. En este caso, su eventual incorporación a próximas convocatorias debe considerarse una versión no confirmada mientras no exista una citación oficial.

Los laterales abren una competencia

El sector derecho presenta modificaciones en esta convocatoria. Gonzalo Montiel no fue incluido y Nahuel Molina atraviesa una suspensión, escenario que amplió las posibilidades para Agustín Giay.

El futbolista surgido de San Lorenzo y actualmente en Palmeiras ya conoce el seleccionado: estuvo en la preparación previa al Mundial e incluso fue utilizado por Scaloni como lateral derecho en diferentes ensayos.

Por el sector izquierdo también comienza una etapa de evaluación. Nicolás Tagliafico continúa formando parte del grupo, mientras que Facundo Medina ha sido utilizado en esa posición pese a desempeñarse habitualmente como marcador central.

En este marco aparece Román Vega. El futbolista del Zenit recibió su primera convocatoria a la Selección Mayor y tendrá la posibilidad de competir por un espacio en una posición en la que el cuerpo técnico busca ampliar sus variantes.

Por otro lado, Lautaro Blanco, actualmente en Boca, aparece mencionado entre los jugadores que podrían ingresar en futuras convocatorias. Por ahora no existe confirmación oficial sobre un llamado y esa posibilidad debe mantenerse como versión no confirmada. Gabriel Rojas, actualmente en Cruzeiro, también forma parte de los nombres que ya pasaron por el radar del seleccionado.

Una ventana para empezar a definir el futuro

Los amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín representan las primeras pruebas de esta nueva etapa. La convocatoria actual muestra que el cuerpo técnico pretende ampliar la competencia interna y evaluar futbolistas con proyección hacia el próximo ciclo.

El proceso recién comienza y varias posiciones todavía pueden modificarse. Las actuaciones en estos amistosos y el rendimiento de los futbolistas en sus clubes serán elementos centrales para las próximas decisiones de Scaloni.