La Municipalidad de Rosario abrió una licitación para retirar cables obsoletos y ordenar el tendido aéreo en el centro y el casco histórico. La intervención también contempla quitar columnas y ménsulas que ya no se utilizan, con el objetivo de despejar el espacio público, mejorar la seguridad de los peatones y revalorizar el patrimonio arquitectónico.

El trabajo distinguirá entre las instalaciones abandonadas y las que siguen en funcionamiento. Las primeras serán retiradas; las que prestan servicio deberán ser identificadas, ordenadas y tensadas. El alcance incluye infraestructura de empresas públicas y privadas, entre ellas las prestadoras de telefonía e Internet.

El subsecretario de Obras Públicas municipal, Juan Ferrer, explicó en una entrevista con el programa El Contestador, de Radio 2, que antes de intervenir cada cuadra se reúne información y se coordina con las compañías. Esa instancia permite determinar qué cables están activos y cuáles pueden quitarse. “Lo que no está en uso, se retira ahora con esta licitación”, aseguró.

Para el tendido que seguirá instalado, el procedimiento prevé clasificar los cables y verificar a qué empresa pertenecen. Luego se los identificará con el nombre de la firma y se corregirá su disposición. Ferrer señaló que hay conexiones que pasan a baja altura frente a las ventanas de los vecinos y requieren una intervención inmediata.

Según el funcionario, la ordenanza municipal vigente exige que cada cable y columna tenga identificada a la empresa responsable de su colocación. Sin embargo, advirtió que actualmente son pocas las compañías que cumplen de manera estricta con esa obligación. La identificación del tendido forma parte del trabajo previo a su ordenamiento.

La primera etapa se concentrará en el casco histórico y el microcentro. Ferrer justificó esa prioridad en que allí se encuentra la mayor cantidad de cables caídos o desordenados. Después, el plan se extenderá a corredores comerciales, polos gastronómicos y circuitos turísticos de otros sectores de Rosario.

La licitación establece un plazo general de obra de un año. El subsecretario anticipó que la intervención en el microcentro terminará antes de ese límite, aunque no precisó una fecha. Esa previsión fue vinculada por el funcionario con la agilidad de las tareas previstas.

La organización de los trabajos también deberá contemplar la circulación en el área central. Ferrer explicó que la dificultad para cortar calles durante los días hábiles lleva a realizar estas intervenciones muchas veces los sábados, domingos y feriados. El criterio, indicó, es reducir las interferencias tanto para el tránsito vehicular como para quienes se desplazan a pie.