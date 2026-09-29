El ICES y la Biblioteca Popular Florentino Ameghino realizarán en Venado Tuerto una jornada destinada a docentes, con herramientas para abordar la Educación Sexual Integral (ESI) en las aulas. El encuentro será el viernes 2 de octubre, de 8.30 a 11.30, en la biblioteca ubicada en Juan B. Justo 42.

La actividad se denomina “La ESI en acción: dispositivos para educar, cuidar y prevenir” y se enmarca en los 20 años de la sanción de la Ley 26.150. La propuesta busca acercar recursos pedagógicos para trabajar con niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con sus edades y niveles educativos.

Los estudiantes de los Profesorados de Educación Inicial, Primaria y Secundaria serán quienes llevarán adelante los distintos dispositivos. Por el nivel secundario participarán las carreras de Matemática, Historia y Lengua y Literatura. La coordinación estará a cargo de la psicóloga y profesora Andrea Belligotti.

Las propuestas fueron diseñadas específicamente para los tres niveles de enseñanza. El eje del encuentro será su presentación como herramientas concretas para el aula, con estrategias que permitan adaptar el tratamiento de los contenidos a las características de cada etapa educativa.

La jornada también pondrá en relación la formación de futuros docentes con los recursos que necesitan quienes trabajan en las escuelas. En ese marco, los estudiantes de los profesorados tendrán un papel central en el desarrollo de las actividades previstas.

La Ley 26.150 estableció en 2006 el derecho de los estudiantes de todo el país a recibir Educación Sexual Integral en los establecimientos educativos. Ese enfoque comprende aspectos biológicos de la sexualidad, junto con contenidos vinculados con los cuidados, las relaciones entre las personas, el respeto por la diversidad y los derechos.

Entre los fundamentos de la convocatoria, los organizadores destacan el aporte de la ESI para reconocer situaciones de vulneración de derechos. Citan datos que presentan como oficiales, según los cuales entre el 70% y el 80% de los niños, niñas y adolescentes que pasaron por salas especializadas pudieron identificar o dimensionar situaciones de abuso después de recibir esos contenidos. El material difundido no precisa el organismo responsable ni el alcance del relevamiento.

La inscripción a la jornada se realiza mediante el formulario dispuesto por los organizadores.