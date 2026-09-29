La Comuna de Miguel Torres realiza obras de mantenimiento y acondicionamiento en edificios comunitarios y avanza con una nueva vereda en la Escuela Provincia de La Rioja Nº 6.206. Las intervenciones incluyen trabajos ya finalizados en la Capilla Señor de la Paciencia y en los sanitarios del S.A.M.Co., además de reparaciones en curso en el Salón de Usos Múltiples (S.U.M.) Comunal.

En la capilla concluyeron las tareas de pintura y mantenimiento general previstas para la celebración patronal del 29 de septiembre. Los trabajos acondicionaron el templo para recibir a la comunidad durante esa jornada religiosa.

En el S.U.M., las obras comprenden la reparación del termotanque y la adecuación de las instalaciones de agua caliente. Las tareas abarcan tanto el sector de duchas como las bachas de la cocina, dos servicios necesarios para el funcionamiento del edificio.

Además de mejorar su uso cotidiano, esas intervenciones tienen como propósito preparar el salón como espacio de contención ante posibles emergencias. La planificación preventiva vincula ese acondicionamiento con eventuales complicaciones derivadas del fenómeno meteorológico El Niño. El material disponible no precisa un pronóstico ni fechas para esas posibles contingencias.

En el S.A.M.Co. local, la Comuna concretó refacciones y trabajos de mantenimiento en los sanitarios. Las mejoras apuntan a las condiciones de uso de las instalaciones, tanto para el personal de salud como para las personas que concurren al efector.

Por otra parte, continúa la construcción de la nueva vereda de la Escuela Provincia de La Rioja Nº 6.206. La intervención se desarrolla en el marco del centenario de la institución y busca mejorar la accesibilidad y la seguridad del ingreso de alumnos, docentes y familias.

Las obras forman parte de las acciones de mantenimiento de la gestión comunal encabezada por David Segura. No se detallaron los montos de inversión ni los plazos de finalización de los trabajos que siguen en ejecución.