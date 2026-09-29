El Concejo Municipal de Venado Tuerto aprobó por unanimidad el nuevo Código de Ordenamiento Territorial (COT), que modifica las condiciones para construir y planificar el crecimiento urbano. La normativa está próxima a ser promulgada por el intendente, paso pendiente para su entrada en vigencia.

Los cambios incluyen mayores posibilidades de ocupación de terrenos y alturas diferenciadas en determinados corredores. También contemplan el desarrollo de sectores vinculados con la Circunvalación y el Área Recreativa Norte, dos intervenciones que, según la evaluación municipal, modificarán la organización de la ciudad.

La subsecretaria de Planeamiento, Liliana Alou, explicó los alcances de la normativa en declaraciones a Venado24. La funcionaria sostuvo que el objetivo es actualizar las reglas para acompañar las necesidades de la construcción y ordenar las futuras inversiones. También expresó su expectativa de que la medida contribuya a impulsar la actividad.

Uno de los ejemplos que presentó fue el de calle Belgrano. Según detalló, el Código eleva del 70% al 85% la superficie del lote que puede ocuparse, con la posibilidad de comprar el 15% restante para cubrir toda la planta baja. Alou vinculó esa modificación con la intención de favorecer la renovación de ese sector y aprovechar espacios de fondo que consideró subutilizados.

La altura de los edificios fue otro de los puntos discutidos durante la elaboración. La subsecretaria señaló que los desarrolladores habían solicitado ampliarla y que las propuestas se evaluaron con urbanistas y profesionales. La solución adoptada permite alturas diferentes en los corredores, por tratarse de espacios más anchos que afectan menos el asoleamiento del entorno.

De acuerdo con su explicación, en sectores específicos podrán construirse edificios de 10, 13 o hasta 15 pisos. Esas posibilidades dependen de la ubicación y no se extienden de manera general a toda la trama urbana. La funcionaria agregó que la mayor superficie edificable también podría permitir más departamentos por terreno.

El ordenamiento distingue, además, frentes urbanos con características particulares, entre ellos plaza San Martín, avenida Santa Fe, calle Sarmiento y el Área Recreativa Norte. Sobre avenida Santa Fe, Alou relacionó las transformaciones previstas con las obras y el uso del Parque Municipal.

En torno a la Circunvalación, indicó que se trabajó sobre sectores actualmente rurales para posibilitar usos urbanos e inversiones relacionadas con servicios de ruta. La expectativa de que esa zona sea una de las primeras en desarrollarse corresponde a la evaluación de la funcionaria.

La elaboración del COT demandó casi dos años e incluyó ocho talleres, consultas con instituciones, urbanistas y desarrolladores, y trabajo con las cooperativas sobre la expansión de los servicios. El texto contó con el aval del Colegio de Arquitectos y la UTN, y recibió ajustes en el Concejo antes de su aprobación. Alou consideró que el anterior Plan de Desarrollo Territorial había quedado limitado frente al crecimiento proyectado.

Leé también

Venado Tuerto comprará 6,2 hectáreas para ampliar Nuestro Terreno

Hockey - Municipalidad de Venado Tuerto ascendió a la Línea A