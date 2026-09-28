Leandro Paredes decidió cederle a Enner Valencia el premio al mejor jugador después del triunfo de Boca por 3-2 ante Racing en el Gigante de Arroyito. El delantero ecuatoriano convirtió los tres goles de la remontada que clasificó al equipo a las semifinales de la Copa Argentina.

La organización había elegido al capitán para recibir la distinción. Sin embargo, cuando le entregaron el reconocimiento, Paredes pidió que fuera para su compañero. “Se lo voy a regalar a él”, dijo durante la entrevista con TyC Sports posterior al encuentro.

Boca había quedado dos goles abajo y logró revertir el resultado en 20 minutos. Valencia fue decisivo: marcó su primer hat-trick con la camiseta azul y oro y permitió que el conjunto dirigido por el Vasco Arruabarrena siguiera en carrera en el torneo.

En sus declaraciones a TyC Sports, Paredes también destacó el aporte de los futbolistas que ingresaron cuando el equipo perdía 2-0. Entre los jugadores que participaron de esa reacción estuvieron Sebastián Villa y Carlos Palacios.

“Hicimos un esfuerzo muy grande y hubiese sido injusto si perdíamos este partido”, sostuvo el mediocampista en esa misma entrevista. Además, valoró la respuesta de quienes entraron desde el banco y consideró que el plantel está construyendo un grupo con objetivos claros.

El reconocimiento individual quedó así en manos del autor de los tres goles, por decisión del capitán, después de una clasificación que Boca consiguió tras dar vuelta un resultado adverso.