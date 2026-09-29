La concejala Fernanda Gigliani presentó un proyecto de decreto para que la Municipalidad de Rosario intime a Inversiones y Representaciones SA (IRSA) a concretar un Museo del Ferrocarril en el predio del Alto Rosario. La iniciativa sostiene que la empresa asumió ese compromiso durante el desarrollo del centro comercial, en 2004, y que la obra sigue pendiente más de dos décadas después.

El pedido también apunta a la conservación del patrimonio ferroviario que permanece en el lugar. Según el expediente, locomotoras, vagones e infraestructura de los antiguos talleres están a la intemperie y atraviesan un proceso de deterioro. Por eso, la propuesta combina el reclamo por el museo con medidas para proteger esos elementos.

El proyecto ingresó al Concejo Municipal el 3 de septiembre de 2026 y fue girado a la Comisión de Gobierno. Lo presentado es una solicitud para que actúe el Departamento Ejecutivo municipal: el material disponible no informa que la intimación haya sido aprobada ni que se haya cursado a la empresa.

En concreto, Gigliani propone exigir de manera urgente la creación del museo en el predio ubicado en Junín al 501, bajo los términos que el expediente atribuye al convenio original. También plantea que el municipio realice, en un plazo máximo de 30 días, un relevamiento del estado de conservación de los trenes y vagones.

Esa inspección permitiría determinar qué patrimonio permanece en el lugar y en qué condiciones se encuentra. La iniciativa pide, además, que se exija a la empresa adoptar medidas urgentes para frenar el deterioro mientras se concreta el espacio de preservación ferroviaria.

Otro punto establece que, si persiste el incumplimiento señalado por la concejala, el Ejecutivo debería iniciar las acciones legales, administrativas y sancionatorias que correspondan. El objetivo planteado es exigir la reparación del daño patrimonial y la ejecución de las obras pendientes.

El antecedente invocado es un convenio que, según consta en el proyecto, IRSA firmó en noviembre de 2004 con el entonces intendente Miguel Lifschitz para emplazar el centro comercial en el parque Scalabrini Ortiz. Gigliani sostiene que la habilitación de un museo ferroviario estaba prevista para la primera etapa de la obra, por el valor histórico del predio.

En una entrevista con el programa El Contestador, de Radio 2, la concejala explicó que el emprendimiento se desarrolló sobre terrenos de los antiguos talleres ferroviarios y que se había previsto conservar parte de su infraestructura. Allí afirmó que los vagones expuestos a la intemperie presentan un deterioro evidente. El material aportado no incluye una respuesta de IRSA ni de la Municipalidad al planteo.