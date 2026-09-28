La séptima edición de Crazy Friends reunió durante el fin de semana en Firmat a aficionados a los autos personalizados y público en general, con una propuesta que combinó la exhibición de vehículos y un fin solidario. Para ingresar, se pidió un alimento no perecedero por persona, destinado a ayudar a quienes más lo necesitan.

El encuentro fue organizado por la agrupación Crazy Friends con el acompañamiento del Gobierno Municipal. Las actividades se distribuyeron en dos jornadas y tuvieron su punto central el domingo 27 de septiembre en el Parque Municipal “Carlota Joubin”.

La programación había comenzado el sábado 26 con una caravana y una previa en el centro de la ciudad. Esa primera actividad dio paso al encuentro del domingo, que concentró la propuesta principal para los fanáticos de los autos y quienes se acercaron a recorrer el predio.

En el parque también participaron feriantes y gastronómicos de Firmat. Sus puestos sumaron opciones para el público durante la jornada y ampliaron la convocatoria más allá de la exhibición de vehículos personalizados.

La actividad contó con el acompañamiento de la secretaria de Desarrollo Productivo y Ambiente, Silvina Arcangioli, y de la subsecretaria de Cultura y Educación, Soledad Zazzarini.