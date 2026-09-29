La Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe avanza esta semana con el análisis de dos proyectos que concentran parte de la agenda legislativa provincial: el paquete de reformas sobre seguridad pública enviado por el Poder Ejecutivo y la regulación de los mecanismos de participación ciudadana derivados de la reforma constitucional.

En la previa de la sesión del jueves fueron convocados plenarios de comisiones para abordar ambas iniciativas. El proyecto de seguridad será analizado por Asuntos Constitucionales y Seguridad Pública, mientras que la regulación de participación ciudadana pasará por Asuntos Constitucionales y Derechos y Garantías.

El paquete denominado “Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública” fue enviado por el Ejecutivo en mayo. Propone modificaciones en diferentes áreas del sistema penal, penitenciario y de seguridad, con el objetivo declarado por el Gobierno provincial de ampliar las capacidades estatales frente a organizaciones criminales y hechos de violencia.

Entre los puntos incluidos aparecen modificaciones al régimen procesal penal, el sistema penitenciario, mecanismos de inteligencia y recompensas y determinadas facultades policiales.

Algunas disposiciones generaron diferencias durante el análisis legislativo. Uno de los aspectos discutidos es la denominada declaración informativa durante las primeras etapas de una investigación y las condiciones bajo las cuales podría intervenir la Policía.

Desde el Gobierno provincial sostienen que las modificaciones permitirían mejorar las investigaciones sin afectar las garantías constitucionales. Por otro lado, representantes de la defensa pública y especialistas en derecho penal plantearon cuestionamientos sobre algunos artículos y sus posibles efectos sobre el derecho de defensa.

Dentro del oficialismo también continúan las conversaciones. Radicales y socialistas trabajan sobre el articulado con la intención de alcanzar un texto común antes de llevar la iniciativa al recinto.

Por el momento, no está confirmado que el proyecto de seguridad sea votado este jueves. Octubre aparece como posible período para su tratamiento, aunque todavía no existe una fecha definitiva.

En paralelo, Diputados abordará la regulación de los mecanismos de participación ciudadana. El proyecto impulsado por el senador socialista Julio “Paco” Garibaldi ya tuvo tratamiento en el Senado y busca reglamentar herramientas incorporadas al esquema institucional santafesino.

La propuesta comprende iniciativa popular, referéndum, consulta popular, revocatoria de mandato y audiencias públicas. Además, incorpora instrumentos como propuestas ciudadanas y desafíos públicos.

En Diputados, el expediente será discutido junto con otras iniciativas presentadas por legisladores de diferentes sectores. Entre ellas aparecen propuestas de Lucila De Ponti, Lionella Cattalini, Sofía Masutti y Gisel Mahmud.

El resultado de los plenarios permitirá determinar qué modificaciones consiguen consenso suficiente y cuáles deberán continuar bajo análisis antes de llegar al recinto.