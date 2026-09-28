El ciclo de Carlo Ancelotti al frente de Brasil alcanzó los 18 partidos y dejó un dato estadístico que generó repercusión después del empate 1-1 frente a Australia en Townsville. El entrenador italiano acumula diez victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, números que representan un 63% de efectividad.

Ese porcentaje iguala el registro de Carlos Alberto Parreira en sus primeros 18 encuentros al frente de la selección brasileña y representa el rendimiento más bajo para un entrenador de la Canarinha dentro de ese período inicial, según las estadísticas difundidas tras el encuentro.

La comparación, sin embargo, muestra diferencias. Ancelotti consiguió diez triunfos, cuatro igualdades y sufrió cuatro derrotas. Parreira, en la misma cantidad de encuentros considerada para la estadística, había sumado nueve victorias, siete empates y solamente dos caídas.

El dato apareció después de un partido en el que Brasil debió trabajar hasta el final para evitar la derrota. Australia estuvo en ventaja y Rayan consiguió el 1-1 en tiempo adicional, permitiendo que el seleccionado sudamericano comenzara con un empate su nueva etapa posterior al Mundial 2026.

El resultado también volvió a colocar bajo análisis el rendimiento brasileño después de la eliminación en los octavos de final de la última Copa del Mundo frente a Noruega.

Además, los números generales de la gestión muestran 32 goles convertidos y 16 recibidos en los 18 encuentros dirigidos por el italiano. Los cuatro empates fueron frente a Ecuador, Túnez, Marruecos y Australia, mientras que las derrotas llegaron ante Bolivia, Japón, Francia y Noruega.

Selección de Brasil Los números de Ancelotti 18 PARTIDOS 10 VICTORIAS 4 EMPATES 4 DERROTAS 63% de efectividad

Ancelotti se refirió este lunes a los cuestionamientos alrededor de su trabajo y aseguró que no modifican su planificación. El entrenador explicó que esta etapa estará destinada también a observar futbolistas y ampliar las alternativas disponibles pensando en las próximas competencias oficiales.

En este marco, el técnico destacó el trabajo de varios jóvenes incorporados a la convocatoria y señaló que pretende conocerlos en profundidad antes de definir la base del plantel.

Brasil tendrá rápidamente una nueva oportunidad para mostrar una respuesta. Este martes 29 de septiembre volverá a enfrentar a Australia, esta vez en el Suncorp Stadium de Brisbane.

El encuentro tendrá interés no solamente por el resultado. Ancelotti continúa con la renovación del seleccionado después del Mundial y los próximos amistosos serán utilizados para evaluar futbolistas y comenzar a construir el equipo para el nuevo ciclo internacional.