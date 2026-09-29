Máximo Kirchner volvió a ubicar a Cristina Fernández de Kirchner dentro de la discusión electoral rumbo a las presidenciales de 2027. El diputado nacional y referente de La Cámpora aseguró que la expresidenta mantiene la voluntad de representar nuevamente a una parte del electorado, aunque hasta el momento no existe un anuncio formal de candidatura realizado por ella.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista difundida este lunes 28 de septiembre. Allí, Kirchner vinculó la estrategia internacional de los abogados de la exmandataria con una eventual intención de volver a competir electoralmente.

“Desde el día que inició el camino de la ONU creo que tiene una voluntad de representar los intereses de argentinos y argentinas”, manifestó el legislador.

Actualmente, Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad y se encuentra alcanzada por una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Su defensa realizó presentaciones en el ámbito internacional con el objetivo de cuestionar la condena y sus consecuencias sobre sus derechos políticos.

En este marco, Máximo Kirchner consideró que la ausencia de la expresidenta tendría consecuencias para la estrategia electoral de su espacio. “Sin Cristina en la boleta, el peronismo pierde competitividad”, afirmó. Se trata de una evaluación política del dirigente y no de un dato que permita anticipar el desempeño electoral del peronismo en 2027.

La discusión se produce mientras el justicialismo atraviesa un proceso de definición interna. El propio Máximo Kirchner reconoció la existencia de distintos sectores dentro del espacio, entre ellos el kirchnerismo, el sector referenciado en el gobernador bonaerense Axel Kicillof y los gobernadores peronistas.

Por otro lado, la eventual participación de Cristina Kirchner enfrenta un obstáculo central: su situación judicial. Las acciones promovidas ante organismos internacionales buscan cuestionar la condena y recuperar sus derechos políticos y civiles, según explicó su hijo. El resultado de esas presentaciones y sus eventuales efectos en la Argentina serán determinantes para conocer qué posibilidades jurídicas tendría de integrar una oferta electoral.

A un año de las elecciones presidenciales, las principales candidaturas todavía no se encuentran oficialmente definidas. En consecuencia, las declaraciones de Máximo Kirchner incorporan nuevamente el nombre de la expresidenta a la discusión interna del peronismo, pero no constituyen una confirmación formal de que será candidata.

El escenario dependerá tanto de las decisiones políticas que adopte el espacio opositor como de la evolución de la situación judicial de Cristina Kirchner durante los próximos meses.